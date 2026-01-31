Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Cavalli

LÒitalien Roberto Cavalli a choisi pour son défilé automne hiver 2007-2008 un style à la fois rock et dandy. Les teintes de cette collection sont sombres avec néanmoins une touche de bleu électrique. Le style est près du corps. Pantalons courts en satin côtoient des vestes ornées de strass et paillettes ou encore de grands manteaux de fourrure. Le créateur sÒest grandement inspiré pour sa collection du chanteur Jim Morrison. Musique : Défilé