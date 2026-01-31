Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Fendi

Pour sa collection automne hiver 2007-2008, Silvia Venturini Fendi a opté pour un style chic et raffiné aux formes géométriques. Les teintes restent sobres : gris, blanc et beige dominent. LÒallure stricte des costumes se mélange aux joggings plus sportswear. Le logo monogramme de Fendi ne sÒinscrit plus que sur les sacs à mains mais aussi sur des ensembles imperméables ou encore des trenchs. Cet hiver, le poncho à paillettes et les capes de vison protégeront ces messieurs dÒéventuelles intempéries. Musique : Défilé