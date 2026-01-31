Automne-Hiver 2007/08 / Homme / Milan / Défilé Ferre

Le grand couturier italien Gianfranco Ferre signe son défilé hiver 2007-2008 de manière chic et sobre. Les teintes sont classiques et foncées : bleu, gris anthracite, bordeaux ou marron. Des grands manteaux de fourrure, des pulls en laine ou cachemire déclinés en plusieurs couleurs avec leurs écharpes assorties aux vestes en croco ou encore dÒétonnantes chemises ornées de broderies doréesÅ Le créateur a également beaucoup joué avec les détails, les boucles de ceinture sont apparentes et mises en avant. Musique : défilé