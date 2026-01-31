Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Gucci

Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé GucciMis à jour le 31 janvier 2026
Frida Giannini joue la carte des sports dÒhiver avec une collection comportant beaucoup de maille et de fourrure. Les volumes sont ajustés aux corps de cet homme parti passer ses vacances à Saint Moritz, Megève ou Gstaad. La garde robe est luxueuse, et plutôt destinée à lÒaprès ski ! Musique : défilé
