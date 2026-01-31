Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé John Richmond

Pour sa collection automne hiver 2007-2008, le créateur anglais John Richmond a choisi de mêler tendance glam rock, allure futuriste et style dandy façon ë Orange Mécanique û. Pantalons slim sÒaccordent parfaitement aux blousons en cuir rouge. Cet hiver, les hommes seront chics et rock : costumes parfaitement ajustés, cols de fourrures et chapeaux melons feront partie de la garde-robe de John Richmond. Le nec plus ultra : la canne que lÒon porte avec élégance.Musique : Défilé