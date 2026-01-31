Automne- Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Marni

La collection Marni de cet automne hiver 2007- 2008 sera sophistiquée avec une touche décontractée. LÒesprit de la collection reste fidèle à celui de la maison de la famille Castiglioni à qui appartient la griffe. Vert foncé, noir ou blanc, les couleurs sont classiques. Les costumes se font amples, les pantalons sont ultra slim et le legging se porte seul avec une chemise. LÒallure ë boy-scout û sera également tendance cet hiver, étranges bérets et bermudas font leur apparition et sont ici mis à lÒhonneur. Musique : défilé