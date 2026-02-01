Automne-hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Prada

Pour son défilé automne hiver 2007-2008, Miuccia Prada compose un style chic et décontracté. Les costumes sont revisités, les pantalons fuseaux rentrent dans les chaussures décolorées sur le devant, les pulls en grosse maille aux couleurs flashys et imprimés géométriques se succèdent. Les longs débardeurs en fourrure donnent à ces messieurs un petit côté homme des cavernesÅ mais toujours fashion ! Musique défilé