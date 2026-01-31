Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Valentino

Valentino en assez de voir du noir, il le prouve cette saison en présentant une collection quasi immaculée. Sa garde robe sÒadresse à une clientèle jeune avide dÒélégance et de luxe. Les costumes sont divinement bien coupés et les matières de qualités. Les pantalons affinent la silhouette et les pulls en cachemire donnent envie de se lover dans les bras de ces messieursÅ Avec interview de Valentino. Musique : défilé