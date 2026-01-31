Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Westwood

Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé WestwoodMis à jour le 31 janvier 2026
LÒhomme Westwood même sÒil se veut plus classique arbore des costumes aux entrejambes surdimensionnées et aux braguettes décentrées. Les mixÒn match de tartan assurent un look original et remarqué ! Un mélange de genre que sait manier avec brio lÒanglaise Vivienne Westwood.Musique défilé
LÒhomme Westwood même sÒil se veut plus classique arbore des costumes aux entrejambes surdimensionnées et aux braguettes décentrées. Les mixÒn match de tartan assurent un look original et remarqué ! Un mélange de genre que sait manier avec brio lÒanglaise Vivienne Westwood.Musique défilé