AUTOMNE-HIVER 2007-08 / HOMME / PARIS / DÉFILÉ LOUIS VUITTON

AUTOMNE-HIVER 2007-08 / HOMME / PARIS / DÉFILÉ LOUIS VUITTONMis à jour le 1 février 2026
Câest dans le cadre exceptionnel de la maison des Champs-Elysées située au 6ème étage du building Vuitton à Paris que Marc Jacobs a présenté la collection de la griffe au célèbre monogramme. Une collection très travaillée avec de nombreux détails, et une attention particulière apportée aux tissus. Un esprit année 20 règne sur cette présentation avec des mannequins aux cheveux gominés et colorés. Câest une garde-robe sans ostentation, moderne, raffinée et qui sâadresse à une clientèle jeune et active. Musique défilé
Musique défilé