AUTOMNE-HIVER 2007-08 / HOMME / PARIS / DÉFILÉ LOUIS VUITTON

Câest dans le cadre exceptionnel de la maison des Champs-Elysées située au 6ème étage du building Vuitton à Paris que Marc Jacobs a présenté la collection de la griffe au célèbre monogramme. Une collection très travaillée avec de nombreux détails, et une attention particulière apportée aux tissus. Un esprit année 20 règne sur cette présentation avec des mannequins aux cheveux gominés et colorés. Câest une garde-robe sans ostentation, moderne, raffinée et qui sâadresse à une clientèle jeune et active. Musique défilé