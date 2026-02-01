AUTOMNE-HIVER 2007-08 / HOMME / PARIS / DÉFILÉ PAUL SMITH

AUTOMNE-HIVER 2007-08 / HOMME / PARIS / DÉFILÉ PAUL SMITHMis à jour le 1 février 2026
Pour sa nouvelle collection, Paul Smith ne déroge pas à lâeurosesprit so british de la maison. Le drapeau britannique sâeurosinscrit sur les boucles de ceinture, les sacs ou encore lâeurosintérieur du trench. Le défilé est un mélange de styles, le jeune premier bourgeois joue avec ses tenues de ville, du soir et de la campagne. Cet éclectisme se traduit par des costumes smocking portés avec dâeurosépais cols roulés irlandais. Les pantalons sont courts et étroits. Les vestes en velours sont très présentes à la fin du défilé quâeuroselles soient unies lisses ou damassées. Musique défilé
