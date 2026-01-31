automne hiver 2007-2008 / Homme / Milan / Défilé Jil Sander

Raf Simons, directeur artistique de la griffe Jil Sander depuis 2005, signe la collection automne hiver 2007-2008 de manière sobre et chic, voire un peu stricte. Les teintes sont classiques : noir, gris ou chocolat. On peut admirer le graphisme des traits verticaux et horizontaux qui dessinent une allure masculine proche de la perfection. Seule fantaisie accordée à ces messieurs : des doudounes et parkas aux couleurs vives et aux reflets métallisées.Musique:défilé