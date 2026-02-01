AUTOMNE-HIVER 2007-2008/HOMME/PARIS/DEFILE MASATO

Strass et paillettesâŠ il faut que ça brille cet hiver avec le défilé de Masatomo ! Les hommes pourront révéler toute leur féminité avec une garde-robe qui pourrait bien être unisexe. Une collection très chic. Noir, blanc et chocolat sont les couleurs qui dominent. Les cols des costumes sont ornés de brillants, les cols roulés scintillent de mille feus et les jeans sont parés de strass sur toute leur longueur. Plus besoin de porter de bijoux sauf pour le costume tout imprimé de fleursâŠ Musique : défilé