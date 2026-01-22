Avec Cate Blanchett, Richard Gere, Charlotte Gainsbourg, Christian Bale...

La sélection Elleadore.com

Le Basic pas cher 29,90 euros www.promod.fr

L'idéal pour le boulot 34,90 euros http://www.etam.com

le so British 39,90 euros www.laredoute.fr

Le bermuda revient en force. Déjà présent cet été, avec des escarpins ou en compensés, il restera dans nos placards cet hiver. Finis les préjugés sur le côté un peu trop petite écolière.Le bermuda se décline et s'accessoirise de mille manières...

Je choisis quoi comme bermuda ?

Court, long, à rayures en tweed ? Tout est une histoire de goût mais on vous donne quelques conseils :- en tweed de laine pour un petit look british smart.- une coupe près du corps en laine, coton ou flanelle sera parfaite pour tous les jours..- en coton large genre Lara Croft pour être à l'aise le week end.- en jean pour les fashionistas.- en soie resserré au genou pas un bouton, parfait pour sortir le soir.

Avec quoi je le porte ?

- avec des bretelles et un petit tee shirt, c'est très mignon et ça ne mange pas de pain.- avec des compensées pour élancer la silhouette.- avec une blouse, très tendance cet hiver.- avec des bottes, sans oublier les chaussettes qui dépassent. On aime ou pas...- avec le fameux leggings, (le caleçon sans pieds) et des escarpins.

Je n'ai pas le corps de Kate Moss, c'est grave ?

Bien sûr que non. Le tout est de bien choisir la coupe et la matière de votre bermuda.Ne vous lancez pas dans un modèle moulant en soie si vous avez de bonnes fesses, optez pour un bermuda pas trop près du corps en laine ou coton. Sans qu'il soit trop large, ça fait vite sac. Evitez les ballerines qui peuvent tasser la silhouette et prenez des jolis escarpins ou bottes.Accessoirisez-le selon vos envies. L'essentiel est de se sentir bien et jolie.