Avez-vous testé le salon du soir ? Cette nouvelle façon d’aménager promet des soirées d’hiver méconnaissables

Vous adorez votre salon le dimanche matin, baigné de lumière, parfait sur les photos. Le soir d’hiver, quand la nuit tombe vers 17h30, tout change : la pièce paraît froide, trop rangée, presque clinique. Canapé beige, murs clairs, plafonnier éblouissant… au lieu de relâcher la pression, vous avez l’impression de rester en représentation. Ce décalage pèse vite sur les soirées de février.

Une réponse émerge : le salon du soir. Ici, la pièce n’est plus pensée pour la lumière du jour ni pour Instagram, mais pour le moment où l’on rentre, fatigué, et où l’on a besoin d’une bulle. Lumières basses, rideaux lourds, tapis moelleux, assises au ras du sol… tout vise le bien-être nocturne. L’idée est simple : faire en sorte que votre salon vous serre enfin dans ses bras.

Salon du soir : tourner le dos au salon vitrine

Le règne du tout beige et du mobilier standardisé a fabriqué des salons impeccables sur la photo, mais sans âme. On y aligne les cadres, on cache les objets de famille, on classe les livres par couleur. Résultat : un décor de théâtre agréable cinq minutes, épuisant à vivre chaque soir, surtout quand on a besoin de chaleur plus que de perfection.

Le salon du soir inverse cette logique. Il accepte le coussin qui dépasse, le plaid froissé, le vase un peu kitsch qui vous rappelle quelqu’un. Il privilégie les matières qui réchauffent et absorbent le bruit, et s’inspire des salons au ras du sol : canapés bas, grands tapis, coussins de sol. Le centre de gravité descend, le corps se relâche, la pièce devient un vrai refuge plutôt qu’une salle de réception.

Éteindre le plafonnier : lumière et matières qui apaisent

Le soir, le plafonnier reste allumé par habitude alors qu’il flingue l’ambiance. Sa lumière blanche aplatit les volumes et maintient le cerveau en mode travail. Pour un salon de 25 à 30 m², mieux vaut trois ou quatre sources de lumière indirecte : lampes à poser, lampadaire, guirlande. Avec des ampoules blanc chaud autour de 2400 à 2700 K, la pièce se détend aussi que vous : une lumière trop vive bloque la sécrétion de mélatonine, tandis qu’une ambiance tamisée et chaleureuse favorise l’apaisement.

Pour que cette lumière douce fonctionne, le décor doit suivre. Des rideaux lourds en velours ou en lin épais coupent le froid, étouffent les bruits de la rue et donnent l’impression de refermer la maison sur soi. Un tapis XXL qui englobe canapé et table basse crée une île moelleuse où l’on marche pieds nus. Avec les canapés bas en velours côtelé, les teintes se font plus discrètes : "Ces couleurs ultra-saturées semblent envahissantes en 2026", explique Cheynne Ely, propriétaire et designer principale de Cheyenne Paige Interiors, citée par le magazine Southern Living.

Tester le salon du soir dès ce soir

Sans tout changer, retirez les pieds du canapé si c’est possible, glissez-le sur un grand tapis, tirez les rideaux, éteignez le plafonnier, allumez vos petites lampes : votre refuge nocturne est prêt.