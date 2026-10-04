Ballon d'eau chaude : si vous poussez le thermostat à fond, ce que trouve le plombier va vous coûter cher
En poussant le thermostat de son ballon d’eau chaude au maximum, une lectrice pensait régler le problème des douches tièdes. Quand le plombier sort la résistance, la question de la température du ballon d’eau chaude bascule soudain en enjeu de confort, de facture et de sécurité.
« Je poussais le thermostat de mon ballon d’eau chaude au maximum pour ne jamais finir la douche à l’eau tiède », raconte aujourd’hui une lectrice encore secouée. Quand le plombier a ouvert le chauffe-eau, la résistance n’avait plus rien de métallique : un bâton beige, prisonnier d’une gangue de calcaire épaisse comme un doigt.
Cette scène, certains foyers la découvrent après des années passées avec un thermostat poussé au maximum, par peur de manquer d’eau chaude. Le confort semble assuré, pourtant la facture grimpe, le ballon s’abîme et la sécurité n’y gagne pas. Où se situe réellement la bonne température pour un ballon d’eau chaude ?
Le jour où le plombier a sorti la résistance de mon ballon
Quand un professionnel extrait la résistance d’un ballon d’eau chaude réglé trop haut, elle ressemble souvent à un os recouvert de plâtre. Le calcaire dissous dans l’eau se dépose en priorité sur la partie la plus chaude de la cuve. Résultat : une croûte isolante qui oblige la résistance à chauffer plus longtemps pour le même bain.
Selon une analyse du comparateur Selectra, un chauffe-eau fortement entartré peut alourdir la facture d’électricité d’environ 10 %. Plus la consigne grimpe vers 70 °C, plus ce phénomène s’emballe. Dans les cas extrêmes, la résistance finit par claquer, avec à la clé le remplacement complet du ballon, bien plus cher qu’un simple réglage.
Ce que fait vraiment un ballon d’eau chaude réglé à 70 °C
Un ballon d’eau chaude fonctionne comme un gros thermos qui fuit un peu en permanence. Même sans tirage, il perd de la chaleur vers la pièce. D’après Selectra, ces pertes de veille atteignent environ 1,52 kWh par jour à 55 °C et 1,96 kWh à 65 °C. Soit près de 32 € économisés par an en baissant de 10 °C.
L’Agence de la transition écologique (ADEME) rappelle que l’eau chaude sanitaire peut représenter jusqu’à 20 % de la consommation d’énergie d’un logement. Chauffer inutilement à 70 °C revient donc à payer pour une chaleur qui s’échappe dans l’air… et qui sera de toute façon mélangée à de l’eau froide au robinet, sans résoudre les problèmes de douche tiède.
Légionelles, brûlures, facture : où se situe la bonne température du ballon ?
Pour la santé, le vrai enjeu n’est pas de viser 70 °C en continu, mais d’empêcher les légionelles de proliférer. Ces bactéries aiment l’eau stagnante entre 25 et 45 °C et cessent de se multiplier au-delà de 50 à 55 °C. À 60 °C, elles sont détruites en une trentaine de minutes, selon les données reprises par plusieurs agences régionales de santé.
L’arrêté du 30 novembre 2005 et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, relayés par l’organisme Qualitel, recommandent de régler le ballon entre 55 et 60 °C, avec une température maximale de 50 °C aux points d’usage de la salle de bains. Cette plage de 55 à 60 °C limite les brûlures et le tartre, tout en restant sûre pour la légionellose. Passer de 60 à 55 °C permet déjà 7 à 10 % d’économies, soit 20 à 40 € par an, surtout si le ballon est entretenu et équipé d’un mitigeur thermostatique.
En bref
- 💧 Une lectrice pousse le thermostat de son ballon d’eau chaude au maximum jusqu’au jour où un plombier lui montre une résistance couverte de calcaire.
- ⚡ Le diagnostic révèle l’effet d’une température de ballon d’eau chaude trop élevée sur l’entartrage, la consommation électrique et les risques de brûlure.
- 🛠️ Entre plages de sécurité contre les légionelles, facture d’ECS et confort sous la douche, l’ajustement de la température du ballon d’eau chaude réserve des surprises.
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