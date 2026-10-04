Ballon d'eau chaude : si vous poussez le thermostat à fond, ce que trouve le plombier va vous coûter cher

En poussant le thermostat de son ballon d’eau chaude au maximum, une lectrice pensait régler le problème des douches tièdes. Quand le plombier sort la résistance, la question de la température du ballon d’eau chaude bascule soudain en enjeu de confort, de facture et de sécurité.

« Je poussais le thermostat de mon ballon d’eau chaude au maximum pour ne jamais finir la douche à l’eau tiède », raconte aujourd’hui une lectrice encore secouée. Quand le plombier a ouvert le chauffe-eau, la résistance n’avait plus rien de métallique : un bâton beige, prisonnier d’une gangue de calcaire épaisse comme un doigt.

Cette scène, certains foyers la découvrent après des années passées avec un thermostat poussé au maximum, par peur de manquer d’eau chaude. Le confort semble assuré, pourtant la facture grimpe, le ballon s’abîme et la sécurité n’y gagne pas. Où se situe réellement la bonne température pour un ballon d’eau chaude ?

Le jour où le plombier a sorti la résistance de mon ballon

Quand un professionnel extrait la résistance d’un ballon d’eau chaude réglé trop haut, elle ressemble souvent à un os recouvert de plâtre. Le calcaire dissous dans l’eau se dépose en priorité sur la partie la plus chaude de la cuve. Résultat : une croûte isolante qui oblige la résistance à chauffer plus longtemps pour le même bain.

Selon une analyse du comparateur Selectra, un chauffe-eau fortement entartré peut alourdir la facture d’électricité d’environ 10 %. Plus la consigne grimpe vers 70 °C, plus ce phénomène s’emballe. Dans les cas extrêmes, la résistance finit par claquer, avec à la clé le remplacement complet du ballon, bien plus cher qu’un simple réglage.

Ce que fait vraiment un ballon d’eau chaude réglé à 70 °C

Un ballon d’eau chaude fonctionne comme un gros thermos qui fuit un peu en permanence. Même sans tirage, il perd de la chaleur vers la pièce. D’après Selectra, ces pertes de veille atteignent environ 1,52 kWh par jour à 55 °C et 1,96 kWh à 65 °C. Soit près de 32 € économisés par an en baissant de 10 °C.

L’Agence de la transition écologique (ADEME) rappelle que l’eau chaude sanitaire peut représenter jusqu’à 20 % de la consommation d’énergie d’un logement. Chauffer inutilement à 70 °C revient donc à payer pour une chaleur qui s’échappe dans l’air… et qui sera de toute façon mélangée à de l’eau froide au robinet, sans résoudre les problèmes de douche tiède.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie sur la facture d’ECS 20 à 40 €/an 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Entre 55 et 60 °C, l’eau reste assez chaude pour bloquer les légionelles, mais moins agressive pour la résistance : les pertes de chaleur baissent, le tartre se forme plus lentement et chaque kWh sert réellement à chauffer l’eau, pas les parois du ballon. 💡 Le petit plus : mesurer l’eau au robinet avec un thermomètre de cuisine : si elle atteint déjà 50 °C à la douche, inutile de monter la consigne, mieux vaut programmer le ballon en heures creuses pour cumuler confort et prix du kWh réduit. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Croire que « si l’eau finit tiède, il suffit de monter le thermostat » : la vraie cause est souvent un ballon trop petit, une résistance entartrée ou un mitigeur mal réglé, et cette habitude détruit le matériel tout en faisant exploser la facture.

Légionelles, brûlures, facture : où se situe la bonne température du ballon ?

Pour la santé, le vrai enjeu n’est pas de viser 70 °C en continu, mais d’empêcher les légionelles de proliférer. Ces bactéries aiment l’eau stagnante entre 25 et 45 °C et cessent de se multiplier au-delà de 50 à 55 °C. À 60 °C, elles sont détruites en une trentaine de minutes, selon les données reprises par plusieurs agences régionales de santé.

L’arrêté du 30 novembre 2005 et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire, relayés par l’organisme Qualitel, recommandent de régler le ballon entre 55 et 60 °C, avec une température maximale de 50 °C aux points d’usage de la salle de bains. Cette plage de 55 à 60 °C limite les brûlures et le tartre, tout en restant sûre pour la légionellose. Passer de 60 à 55 °C permet déjà 7 à 10 % d’économies, soit 20 à 40 € par an, surtout si le ballon est entretenu et équipé d’un mitigeur thermostatique.