Béton ciré, carrelage XXL… en 2026 ces sols ne font plus rêver : ce nouveau revêtement chaleureux les remplace partout

Un salon au sol parfaitement lisse, gris ou blanc, qui paraissait il y a peu ultra chic, donne aujourd’hui parfois une impression de froid. Pendant des années, on a installé partout du béton ciré, des carrelages XXL et des effets marbre pour obtenir un décor façon loft ou galerie d’art, censé être intemporel.

Depuis l’hiver 2026, le mouvement s’est inversé : décorateurs, architectes et grandes enseignes mettent en retrait ces sols ultra lisses au profit de matières plus chaleureuses. Les envies de cocon après les fêtes pèsent lourd, tout comme la recherche de naturel et d’authenticité. Alors, que poser à la place pour que le sol suive vraiment l’époque ?

Béton ciré, carrelage XXL : pourquoi ces sols lassent en 2026

Durant la dernière décennie, le duo béton et grand carrelage a régné sans partage. Grands carreaux de 60, 80 voire 120 cm, surfaces uniformes gris ciment ou façon marbre brillant, tout rappelait les lofts new-yorkais. On appréciait la continuité visuelle et le côté "propre" du sol monobloc, largement relayé sur Instagram et dans les magazines déco.

Au quotidien, l’envers du décor apparaît davantage. Un grand aplat minéral clair accentue la sensation de froid en hiver, le son résonne, les taches ressortent, et l’ensemble peut sembler impersonnel, presque administratif. Les collections 2026 montrent un net recul des imitations béton et marbre au profit de formats plus modestes et de teintes sable, miel ou ocre qui réchauffent immédiatement l’atmosphère.

Parquet, pierre et fibres naturelles : les sols qui montent

Le grand gagnant du moment reste le parquet. Chêne blond, bois fumé, lames fines en chevrons ou point de Hongrie, les formats moyens remplacent les dalles géantes. Un parquet contrecollé tendance tourne autour de 40 à 90 €/m², quand une pose en chevrons atteint souvent 60 à 120 €/m² posé. En échange, on gagne une vraie chaleur sous les pieds et un sol qui vieillit bien.

Côté minéral, le travertin, les carreaux de ciment, la terre cuite et les tomettes modernisées s’imposent avec leurs nuances beiges rosées ou terracotta. Pour les pièces cosy, les sols en liège, la moquette épaisse et les fibres naturelles comme le jonc de mer, le sisal ou la coco, entre environ 10 et 40 €/m², améliorent nettement le confort thermique et acoustique sans effet "bureau".

Chukum et sols imparfaits : l’alternative au look industriel

Dans la famille des enduits, le chukum attire l’attention. Ce revêtement venu du Yucatán, mélange de résine naturelle d’Havardia albicans et de calcaire, rappelle le béton ciré tout en étant plus lumineux et plus écologique. Sa palette va du beige au rose poudré et au marron glacé. Comptez environ 60 €/m² hors pose, contre des premiers prix de béton ciré autour de 40 €/m², pour une surface très résistante à l’eau en cuisine ou salle de bain.

Plus largement, 2026 consacre le charme du sol imparfait. Parquet ancien aux nœuds apparents, tomettes légèrement irrégulières, terrazzo moucheté ou pierre patinée racontent quelque chose du lieu. Entre slow déco et économie circulaire, beaucoup préfèrent garder, poncer, recouvrir intelligemment plutôt que tout casser, ce qui change déjà la sensation de rentrer chez soi en plein hiver.