B&M : ce petit accessoire déco à moins de 3 € rend votre entrée méconnaissable en quelques secondes

En entrant chez B&M, je pensais juste flâner, pas tomber sur un objet déco digne d’un concept-store pour le prix d’un café. Comment un simple vide-poche a changé mon entrée.

On pense vite qu’une déco chic réclame un budget sérieux, surtout quand on feuillette les magazines ou qu’on scrolle les comptes déco. Pourtant, en poussant la porte de certaines enseignes discount, la surprise est totale : des objets ultra travaillés, des matières nobles au regard, et des prix qui restent presque symboliques.

Parmi elles, B&M s’est fait une place solide en France, avec plus de cent magasins et un rayon Maison Déco où l’on croise coussins à moins de 5 €, vases en céramique sous les 10 € ou paniers à linge stylés autour de 7 €. Et une petite pièce à moins de 3 € vient encore changer la donne.

B&M, la déco discount qui rivalise avec les boutiques de créateurs

Longtemps, les enseignes de discount ont été associées à des produits basiques, peu inspirants. Chez B&M, ce cliché ne tient plus : les collections suivent les tendances maison, tout en restant accessibles. On peut relooker une entrée ou une chambre avec quelques objets bien choisis, sans toucher à son épargne ni sacrifier le style.

Le principe est simple : repérer ces petites pièces qui ont tout d’un objet de galerie. Formes travaillées, couleurs actuelles, matières qui ont du poids en main… C’est exactement le cas de ce vide-poche festonné repéré en rayon, qui semble tout droit sorti d’un concept-store pointu alors qu’il se trouve au milieu des bonnes affaires.

Le vide-poche festonné B&M, ultra chic pour moins de 3 €

Cette petite coupe aux bords ondulés coche tous les codes de la tendance 2026. Son vert doux apporte une touche de nature et de sérénité, parfaite pour le retour des beaux jours. Fabriqué en dolomite, une céramique lourde et lisse, il donne une vraie impression de qualité, très loin du plastique léger que l’on associe souvent au bas prix.

Dans une entrée, il accueille les clés avec bien plus d’allure qu’un vide-poche improvisé ; sur une table de nuit, il reçoit bijoux et montre tout en gardant l’espace en ordre. Son tarif aussi fait réfléchir : affiché 3,99 €, il profite d’une remise immédiate de 1,50 €, soit 2,49 € en magasin. Les stocks étant limités, mieux vaut le réserver via le service Click and Collect.

Compléter le coin chic avec d’autres trouvailles B&M à petit prix

Pour créer une vraie ambiance autour, certains misent sur la lumière. Dans le rayon extérieur, une petite lanterne solaire de la gamme SOLAR LIVING est proposée à 1,99 €. Son format compact de 8,2 x 8,2 x 8 cm et son design façon panier suffisent à installer un cocon lumineux sur balcon ou rebord de fenêtre, sans câbles ni facture qui grimpe.

En combinant ces mini prix, on compose un coin d’entrée digne des photos d’inspiration : vide-poche festonné pour le rangement, lumière douce de la lanterne, éventuellement une petite bougie ou un cadre déjà possédé. L’astuce, c’est de rester sur une palette cohérente et des matières qui ont du relief, pour éviter tout effet cheap même avec un budget inférieur à 10 €.