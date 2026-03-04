Radiateur froid en haut : avant d'appeler un chauffagiste, essayez ce petit outil à moins de 2 €

Votre radiateur chaud en bas mais froid en haut ruine votre confort et vos factures en plein hiver. Un minuscule accessoire à moins de 2 € peut pourtant tout changer.

Quand l’hiver arrive et que la facture de chauffage grimpe, poser la main sur un radiateur brûlant en bas mais froid en haut a de quoi inquiéter. La chaudière tourne, le thermostat est haut, pourtant la pièce reste fraîche. Beaucoup pensent aussitôt à une panne coûteuse.

En réalité, un radiateur froid en haut est presque toujours rempli d’air et non d’eau chaude. Bonne nouvelle : ce problème se règle avec un simple petit outil, la clé de purge 5 mm, vendu pour moins de 2 € en quincaillerie. Utilisé correctement, il rend la chaleur immédiatement.

Radiateur froid en haut : comprendre le vrai problème

Le signe typique, c’est ce radiateur chaud en bas, tiède ou glacé en haut, parfois avec des bruits de glouglou. L’eau chaude arrive bien, mais une poche d’air s’est logée en haut du corps de chauffe. Elle bloque la circulation, le radiateur ne travaille plus qu’à moitié.

Résultat, la chaudière tourne plus longtemps pour compenser, consomme davantage d’énergie et la maison reste froide. Ce contraste bas chaud / haut froid signale donc clairement qu’il faut purger un radiateur. Nul besoin de démonter l’installation ni d’appeler tout de suite un chauffagiste.

Clé de purge 5 mm : le petit outil qui change tout

La clé de purge est une minuscule clé carrée, souvent en laiton, qui tient dans la paume de la main. En France, le format standard est le carré de 5 mm, adapté à la majorité des radiateurs à eau chaude. On la trouve dans tous les magasins de bricolage pour quelques pièces.

C’est aussi l’un des outils les plus rentables de la maison. Pour fonctionner en sécurité, il suffit de couper la chaudière, d’attendre que les radiateurs soient froids puis de préparer un petit récipient et un chiffon, car l’eau expulsée est souvent noire et peut tacher le sol.

Purger, vérifier la pression et retrouver la chaleur

L’opération se fait en haut du radiateur, sur la petite vis située à l’opposé du robinet. On y engage la clé de purge et l’on tourne très doucement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. L’air commence à s’échapper avec un sifflement, puis l’eau arrive ; dès qu’un filet régulier coule, on referme.

Beaucoup oublient ensuite l’étape cruciale : aller voir le manomètre de la chaudière. La purge ayant fait sortir un peu d’eau, la pression peut être tombée sous 1 bar. Il faut alors ouvrir doucement le robinet de remplissage jusqu’à retrouver une pression d’environ 1 à 1,5 bar, puis rallumer le chauffage.