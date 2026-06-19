Box internet : cette « bonne idée » avec votre forfait 5G peut gâcher télétravail, famille et économies
Entre inflation et abonnements qui s’accumulent, remplacer sa box internet par un forfait mobile séduit de plus en plus de foyers. Mais quand la 4G devient la seule bouée, la promesse d’économies peut réserver quelques surprises.
Couper la box, garder uniquement le téléphone et son gros forfait 5G : sur le papier, tout respire la bonne idée. Moins de câbles, une facture en moins, la fierté de “ne plus se faire avoir”. Beaucoup se reconnaissent dans ce “je pensais bien faire” au moment de cliquer sur la résiliation.
Quelques semaines plus tard, le décor change souvent : visioconférence qui saute, enfants privés de dessin animé, maison connectée en rade. Remplacer sa box internet par son forfait mobile peut fonctionner, mais surtout pour certains profils bien précis. Avant de franchir le pas, mieux vaut regarder ce que cache vraiment cette économie rapide.
Sur le papier, l’idée est parfaite : une facture en moins et internet partout
Techniquement, l’idée est simple. Un gros forfait mobile avec beaucoup de gigas, le partage de connexion activé, et le smartphone se transforme en petit routeur Wi-Fi. Ordinateurs, téléviseur, console, tout passe par la 4G/5G de l’opérateur. Quand une box coûte entre 20 et 50 € par mois, un forfait data généreux sous les 20 € semble faire gagner jusqu’à 30 € mensuels.
Pour une personne seule, en studio, avec une bonne couverture 4G/5G et des usages assez légers, cette équation peut tenir. La série spéciale NRJ Mobile, par exemple, propose 500 Go en 5G pour 17,49 € par mois, accessible à tous. Streaming, télétravail occasionnel, partage de connexion… la promesse paraît très solide. Pourtant, ce calcul oublie plusieurs paramètres clés.
Ce que votre calcul oublie : la box ne se résume pas à une ligne sur le relevé de compte
Une box ne fournit pas seulement internet. Elle offre un Wi-Fi stable dans tout le logement, souvent la télévision, un téléphone fixe et des services annexes. La Freebox Pop illustre bien cette “valeur cachée” : fibre jusqu’à 5 Gb/s, Wi-Fi 7, environ 240 chaînes TV, Multi TV offert 6 mois, mois gratuits sur Canal+ La Chaîne, HBO Max, Prime Video ou Paramount+. Free rembourse aussi jusqu’à 100 € de frais de résiliation chez l’ancien opérateur, plus les 49 € de mise en service sous conditions.
S’ajoute l’avantage Free Family : avec une Freebox Pop, le forfait Free 5G+ passe à 9,99 € par mois, data illimitée incluse, pour plusieurs lignes du foyer. Le duo revient ainsi à environ 39,98 € par mois. Pour une famille, supprimer la box, c’est perdre ces remises et multiplier les très gros forfaits mobiles. À la fin de l’année, la facture peut grimper au lieu de baisser, tout en sacrifiant la stabilité de la fibre pour le télétravail et les usages lourds.
Comment alléger vraiment votre facture sans sacrifier votre confort
Avant de remplacer sa box internet par un forfait, un bon réflexe consiste à simuler une vie 100 % mobile pendant un mois : couper le Wi-Fi de la box, utiliser uniquement le partage de connexion et suivre la consommation de données. Un week-end de streaming 4K, quelques téléchargements de jeux ou plusieurs réunions vidéo suffisent parfois à exploser un forfait “illimité” qui réduit ensuite fortement le débit. Chez Free, par exemple, la vraie data illimitée en 5G+ reste réservée aux abonnés Freebox, quand les autres se contentent d’un volume plafonné.
La stratégie la plus sereine reste souvent mixte. Renégocier une offre fixe plus sobre, profiter des remises box + mobile, réserver les gros usages à la ligne fixe et choisir des forfaits mobiles raisonnables pour le reste. Le tout en gardant en tête un point simple : pour une famille, un télétravail régulier ou une maison connectée, la vraie économie se mesure autant en euros qu’en tranquillité de connexion.
En bref
- 📡 En pleine hausse des prix, de nombreux foyers français envisagent de remplacer leur box internet par un forfait mobile 4G ou 5G plus généreux.
- 📶 Le récit montre comment partage de connexion, data “illimitée” et forfaits Freebox Pop ou NRJ Mobile 500 Go bousculent confort, TV et télétravail.
- 💰 L’enquête détaille ce que les calculs rapides oublient, entre avantages cachés des offres box + mobile et risques d’une maison connectée dépendante du smartphone.
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