Box internet : cette « bonne idée » avec votre forfait 5G peut gâcher télétravail, famille et économies

Entre inflation et abonnements qui s’accumulent, remplacer sa box internet par un forfait mobile séduit de plus en plus de foyers. Mais quand la 4G devient la seule bouée, la promesse d’économies peut réserver quelques surprises.

Couper la box, garder uniquement le téléphone et son gros forfait 5G : sur le papier, tout respire la bonne idée. Moins de câbles, une facture en moins, la fierté de “ne plus se faire avoir”. Beaucoup se reconnaissent dans ce “je pensais bien faire” au moment de cliquer sur la résiliation.

Quelques semaines plus tard, le décor change souvent : visioconférence qui saute, enfants privés de dessin animé, maison connectée en rade. Remplacer sa box internet par son forfait mobile peut fonctionner, mais surtout pour certains profils bien précis. Avant de franchir le pas, mieux vaut regarder ce que cache vraiment cette économie rapide.

Sur le papier, l’idée est parfaite : une facture en moins et internet partout

Techniquement, l’idée est simple. Un gros forfait mobile avec beaucoup de gigas, le partage de connexion activé, et le smartphone se transforme en petit routeur Wi-Fi. Ordinateurs, téléviseur, console, tout passe par la 4G/5G de l’opérateur. Quand une box coûte entre 20 et 50 € par mois, un forfait data généreux sous les 20 € semble faire gagner jusqu’à 30 € mensuels.

Pour une personne seule, en studio, avec une bonne couverture 4G/5G et des usages assez légers, cette équation peut tenir. La série spéciale NRJ Mobile, par exemple, propose 500 Go en 5G pour 17,49 € par mois, accessible à tous. Streaming, télétravail occasionnel, partage de connexion… la promesse paraît très solide. Pourtant, ce calcul oublie plusieurs paramètres clés.

Ce que votre calcul oublie : la box ne se résume pas à une ligne sur le relevé de compte

Une box ne fournit pas seulement internet. Elle offre un Wi-Fi stable dans tout le logement, souvent la télévision, un téléphone fixe et des services annexes. La Freebox Pop illustre bien cette “valeur cachée” : fibre jusqu’à 5 Gb/s, Wi-Fi 7, environ 240 chaînes TV, Multi TV offert 6 mois, mois gratuits sur Canal+ La Chaîne, HBO Max, Prime Video ou Paramount+. Free rembourse aussi jusqu’à 100 € de frais de résiliation chez l’ancien opérateur, plus les 49 € de mise en service sous conditions.

S’ajoute l’avantage Free Family : avec une Freebox Pop, le forfait Free 5G+ passe à 9,99 € par mois, data illimitée incluse, pour plusieurs lignes du foyer. Le duo revient ainsi à environ 39,98 € par mois. Pour une famille, supprimer la box, c’est perdre ces remises et multiplier les très gros forfaits mobiles. À la fin de l’année, la facture peut grimper au lieu de baisser, tout en sacrifiant la stabilité de la fibre pour le télétravail et les usages lourds.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 6,5/10 Sérénité de la connexion 6,5 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un seul abonnement à gérer, parfois une facture presque divisée par deux pour une personne seule bien couverte en 5G, avec des usages raisonnables. Dans un logement temporaire ou une résidence secondaire, où installer une box n’a pas vraiment de sens, cette solution apporte flexibilité et économie sans gros compromis au quotidien. 💡 Le petit plus : miser sur les offres box + mobile bien pensées : en gardant une box adaptée, plusieurs forfaits du foyer profitent de réductions durables, tout en conservant une connexion fixe fiable pour les usages sensibles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : résilier sa box sans avoir testé un mois complet de vie 100 % 4G/5G, en sous-estimant la consommation réelle de data, les zones mal couvertes du logement et la perte des avantages cachés de la box.

Comment alléger vraiment votre facture sans sacrifier votre confort

Avant de remplacer sa box internet par un forfait, un bon réflexe consiste à simuler une vie 100 % mobile pendant un mois : couper le Wi-Fi de la box, utiliser uniquement le partage de connexion et suivre la consommation de données. Un week-end de streaming 4K, quelques téléchargements de jeux ou plusieurs réunions vidéo suffisent parfois à exploser un forfait “illimité” qui réduit ensuite fortement le débit. Chez Free, par exemple, la vraie data illimitée en 5G+ reste réservée aux abonnés Freebox, quand les autres se contentent d’un volume plafonné.

La stratégie la plus sereine reste souvent mixte. Renégocier une offre fixe plus sobre, profiter des remises box + mobile, réserver les gros usages à la ligne fixe et choisir des forfaits mobiles raisonnables pour le reste. Le tout en gardant en tête un point simple : pour une famille, un télétravail régulier ou une maison connectée, la vraie économie se mesure autant en euros qu’en tranquillité de connexion.