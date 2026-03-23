Brocante : cette phrase toute bête que je glisse à chaque achat et qui fait craquer les vendeurs 7 fois sur 10

Sur les étals d’une brocante, certains repartent au prix fort quand d’autres obtiennent une remise en quelques mots. Quelle est cette phrase pour négocier sans froisser ?

Dans les allées d’une brocante ou d’un vide-grenier, beaucoup regardent un objet, demandent « C’est votre meilleur prix ? » puis repartent au même tarif, un peu frustrés. D’autres, avec presque la même mise en scène, obtiennent aussitôt quelques euros de moins et le sourire du vendeur.

Pour Charly Cappellot, président d’une association de chineurs, « La brocante dépasse le commerce : c’est un rituel dominical qui favorise le lien social et célèbre l’héritage matériel », a-t-il expliqué, cité par La Dépêche. Au milieu de ce rituel fait d’échanges et de plaisanteries, une petite phrase bien choisie suffit pourtant souvent à faire baisser le prix, parfois dans 70 % des cas.

Pourquoi les phrases classiques en brocante bloquent parfois la négociation

Les vendeurs entendent sans arrêt « C’est votre meilleur prix ? » ou « C’est quoi votre dernier prix ? ». Ces questions vont droit au but, mais elles arrivent parfois trop vite, trop frontalement, surtout quand l’acheteur n’a pas encore pris le temps de regarder vraiment l’objet. Le brocanteur se sent mis sous pression, ce qui le pousse à camper sur son montant de départ.

Les chineurs décrits dans ces conseils rappellent une règle simple : la première personne qui donne un prix perd souvent l’avantage. Pour utiliser une vraie phrase pour négocier en brocante, il vaut mieux laisser le vendeur parler le premier. La formule clé devient alors : « Vous en voulez combien au minimum ? ». Le vendeur révèle de lui-même sa limite basse et, bonne surprise, ce seuil se montre parfois plus bas que ce que l’acheteur avait imaginé.

Installer un climat de confiance avant de sortir la phrase magique

Avant de parler argent, un petit échange autour de l’objet change tout. Demander « Depuis combien de temps vous l’avez ? » ou « Vous avez encore la boîte / les pièces ? » montre un intérêt réel, presque de collectionneur. Le vendeur se détend, il comprend qu’il n’a pas affaire à quelqu’un qui veut seulement gratter un euro, mais à un chineur qui aime les belles trouvailles.

Quand aucun prix n’est affiché, une autre astuce consiste à ne pas demander immédiatement « c’est combien ? ». L’acheteur prend l’objet, le regarde, marque une hésitation, fait une petite moue. Puis vient le moment de murmur­er « J’hésite… c’est votre dernier prix ? » ou, encore plus efficace, « J’hésite… vous pourriez faire un geste ? ». Selon l’astuce partagée, dans 70 % des cas, le vendeur baisse spontanément son offre, parce que la demande reste douce et qu’il a envie de conclure la vente.

Moue, phrase clé et achat groupé : le trio qui fait craquer les vendeurs

Ce léger « jeu d’acteur » mise sur la psychologie du vendeur : il voit que l’objet plaît vraiment, il sent l’hésitation, alors une remise devient pour lui le moyen de transformer ce doute en vente. Pour aller plus loin, l’achat en lot fonctionne très bien. Il suffit de rassembler plusieurs trouvailles et de lancer « Si je vous en prends deux, vous me faites un prix ? » ou « Si je prends plusieurs objets, vous me faites un prix ? ». Beaucoup de brocanteurs préfèrent vendre plusieurs pièces d’un coup et acceptent plus facilement une réduction globale.

En combinant regard attentif, questions curieuses, petite moue et la phrase « Vous en voulez combien au minimum ? », complétée au besoin par « J’hésite… vous pourriez faire un geste ? », un simple tour de brocante se transforme en série de bonnes affaires. La prochaine fois qu’un objet vous tape dans l’œil sur un stand, quelques secondes de silence, un sourire et ces mots bien choisis peuvent suffire à faire tomber le prix sans braquer personne.