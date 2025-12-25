Canapé : en 2026, cette couleur en velours côtelé détrône le beige bouclette et change tout dans le salon

En regardant votre salon cet hiver, vous aviez peut être l’impression d’avoir tout bon : un canapé beige en tissu bouclette, quelques coussins crème, une guirlande lumineuse et le tour était joué. Pendant des années, ce combo a incarné le salon cosy idéal sur Instagram comme dans les catalogues.

Problème : en 2026, ce décor commence à sembler vu et revu, surtout quand la lumière d’hiver aplatie les couleurs. Les décorateurs parlent d’un vrai tournant : le canapé redevient une pièce forte, texturée, presque manifeste. Et une matière s’impose partout, le canapé en velours côtelé, porté par une couleur douce ou épicée qui remplace discrètement le beige. La suite change complètement la façon d’imaginer son salon.

Pourquoi le canapé beige en bouclette fait daté en 2026

Le canapé beige en tissu bouclette a séduit pour de bonnes raisons : facile à assortir, toucher moelleux, esprit scandinave lumineux. Il s’est glissé partout, des studios aux maisons familiales, en donnant une impression immédiate de cocon. Mais à force d’être omniprésent, il efface la personnalité des pièces. Beaucoup ont l’impression d’avoir le même salon que leurs amis, surtout quand le ciel est bas et que tout paraît un peu plat.

Ce ras le bol touche aussi la forme des canapés. La décoratrice d’intérieur du compte TikTok @secret_deco, citée par Grazia, confie : "Je ne comprends toujours pas les gens qui restent bloqués", avant de juger le canapé d’angle "définitivement has-been" et "Beaucoup trop encombrant". Derrière ce constat, une envie claire : moins de volumes figés, plus de salons modulables, chaleureux et vraiment vécus.

Canapé en velours côtelé vert sauge ou jaune moutarde : la nouvelle obsession

Dans les nouvelles collections de Maisons du Monde ou La Redoute Intérieurs, le velours côtelé prend la place de la bouclette. Ses fines côtes accrochent la lumière, font vibrer la couleur et apportent un côté rétro chic très assumé. Le toucher est enveloppant sans être fragile, idéal pour les soirées d’hiver en famille. Sa robustesse et son entretien plutôt simple parlent aussi à celles et ceux qui vivent avec enfants ou animaux.

Côté couleurs, deux teintes dominent : le vert sauge, doux et végétal, et le jaune moutarde, plus solaire, qui réchauffent aussitôt un salon un peu terne. Ces nuances fonctionnent particulièrement bien sur des modèles modulables. La même décoratrice les décrit comme "Ultra confort et très pratique", car il est "possible de modifier la forme de ton canapé en fonction de l’espace et des besoins que tu as au moment T". Pour elle, ces canapés apparaissent "plus chaleureux" qu’un canapé d’angle "qui va rester figé dans le salon, généralement face à la télé".

Adopter la tendance velours côtelé sans changer tout le salon

Pas obligé de remplacer votre canapé du jour au lendemain. Beaucoup commencent par injecter le velours côtelé vert sauge ou jaune moutarde par petites touches : coussins, poufs, plaid, voire rideaux. Vert sauge calme une pièce déjà colorée, le moutarde réveille un salon blanc ou gris clair.

Si vous changez de canapé, privilégiez une forme modulable, une bonne densité de mousse et un velours bien épais. Côté entretien, aspirateur doux, brosse dans le sens des côtes et réaction rapide en cas de tache suffisent largement.