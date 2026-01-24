Carrelage : ce modèle artisanal chaleureux va détrôner le blanc et pourrait vite ringardiser votre maison en 2026

Il suffit parfois d’un regard posé sur le carrelage de la cuisine ou de la salle de bain pour sentir que la pièce a “vieilli”. Les murs blancs lisses, les joints gris et les surfaces trop parfaites laissent un goût de froid, surtout en plein cœur de l’hiver.

En 2026, un nouvel arrivant fait clairement bouger les lignes : le carrelage zellige, artisanal, coloré et vibrant, est en train de détrôner les carreaux standard dans les magazines déco comme chez les particuliers. Et ce n’est pas qu’un effet de mode passager.

Pourquoi le carrelage zellige détrône le blanc en 2026

Les décorateurs constatent une vraie rupture. "Les palettes de couleurs pour la salle de bain continuent d'évoluer vers plus de chaleur, de profondeur et une connexion plus forte avec la nature. Les gens s'éloignent déjà des blancs crus et des gris froids, et ce mouvement va seulement s'accentuer", explique la décoratrice d'intérieur Laura Hammett, citée par Homes et Gardens. Le carrelage devient alors un outil majeur pour réchauffer l’ambiance.

C’est là que le zellige décoré de motifs et le zellige aux coloris vifs prennent l’avantage. Vert sauge, sable chaud, terracotta, bruns cocon, bleus profonds ou nudes rosés : ces teintes clés de 2026 s’invitent sur de petits carreaux brillants qui transforment une douche, une crédence ou un soubassement en décor de caractère.

Un carrelage zellige artisanal, vivant et durable

Le succès du zellige tient à sa matière. Composé à 98 % d’argile naturelle, façonné et émaillé à la main, il offre des bords irréguliers et des nuances subtiles. Contrairement à un carrelage industriel, chaque pièce de zellige capture la lumière différemment, ce qui donne l’impression que le mur est presque vivant, avec des reflets qui changent au fil de la journée.

Dans les ateliers d’Aït Manos, à Casablanca, ce savoir-faire prend une dimension très concrète : sur 90 employés, 70 sont des Maâlems, maîtres artisans qui perpétuent la coupe traditionnelle au marteau. La maison a aussi développé des zelliges pré-assemblés sur des panneaux, bien plus faciles à poser qu’un puzzle carreau par carreau. Cuit dans des fours à gaz, le zellige résiste remarquablement bien à l’eau et à la chaleur, ce qui le rend crédible aussi bien pour une douche à l’italienne qu’autour d’une cheminée ou d’une piscine.

Où le poser, à quel prix, et comment l’adapter à son budget

Bonne nouvelle, nul besoin d’en tapisser toute la maison. Un seul pan de mur derrière la vasque, une crédence de cuisine ou la niche de la douche suffisent souvent à signer la pièce. Pour le budget, les formats Essentiels type Bejmat ou carreaux unis 5×5 ou 10×10 tournent autour de 220 à 300 € le m², tandis que les collections très travaillées, comme Africa ou les motifs géométriques complexes, peuvent grimper de 600 à plus de 1 400 € le m².

Utiliser les unis pour les grandes surfaces.

Réserver les motifs haut de gamme à un “tableau” au-dessus du lavabo, une frise ou une niche.

Pour éviter les mauvaises surprises, certaines marques proposent des boîtes d’échantillons type Zellibox pour tester les couleurs chez soi. Côté finitions, la designer Ami McKay résume bien l’esprit 2026 en expliquant que le microciment "c’est à la fois raffiné et intemporel, et je pense que nous en verrons beaucoup plus en 2026. J’encourage à considérer le microciment non pas comme une simple finition, mais comme une toile qui embrasse les courbes, les textures et raconte des histoires", citée par Maison et Travaux. Associé à un zellige terracotta ou bleu nuit, il crée un décor doux mais très affirmé. Reste à choisir quelle couleur vous aurez envie de voir scintiller chaque matin.