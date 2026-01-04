Carrelage imitation bois : ce sol star de 2025 est déjà dépassé, voici les revêtements qui cartonnent en 2026

Pendant des années, le carrelage imitation bois a coché toutes les cases : look chaleureux, entretien facile, résistance à l’eau. Des cuisines aux salons, il promettait l’effet parquet sans ses contraintes, au point de devenir l’une des tendances phares de 2025 pour les sols carrelés. En 2026 pourtant, ce sol star commence à perdre son aura.

Le mouvement rappelle celui du béton ciré et des grands carreaux effet marbre : au départ symbole d’intérieur chic, puis soudain jugé froid, lisse, presque clinique. Un sol trop parfait peut rendre un salon impersonnel, surtout en plein hiver. Les envies glissent vers plus d’authenticité, de patine, de matières qui racontent vraiment quelque chose.

Pourquoi le carrelage imitation bois lasse en 2026

En 2025, le carrelage imitation bois était décrit comme une valeur sûre pour un intérieur chaleureux, capable d’imiter veines et nœuds du parquet tout en résistant à l’humidité. Posé en grands carreaux dans les pièces de vie, il offrait une base neutre, facile à accorder. À force d’être partout, cette esthétique standardisée finit pourtant par fatiguer.

Les signaux envoyés par les collections 2026 de grandes enseignes comme Ikea, Maisons du Monde ou Zara Home vont dans ce sens : recul net des imitations béton ou marbre, mais aussi des sols trop lisses. Les décorateurs privilégient des surfaces qui réchauffent réellement l’atmosphère, apportent du relief et dialoguent avec la lumière plutôt qu’un faux bois parfaitement uniforme.

Les revêtements qui détrônent l’imitation bois

La vedette de 2026, c’est la pierre naturelle, avec le travertin en première ligne. Ses nuances chaudes et ses veinages irréguliers installent une ambiance méditerranéenne apaisante, utilisable en intérieur comme en extérieur. Dans le même esprit chaleureux, les tomettes en terre cuite, aux teintes allant du rouge brique à l’orange brûlé et à la finition mate, réchauffent cuisines, salons et terrasses.

Plein d’intérieurs misent aussi sur le terrazzo modernisé, avec ses incrustations colorées et son aspect moucheté, idéal pour cuisines et salles de bains grâce à son entretien simple. Les zelliges, carreaux de céramique émaillés fabriqués à la main, jouent sur leurs irrégularités et leurs couleurs éclatantes pour transformer murs et crédences. Cette recherche d’authenticité s’étend aux carreaux de ciment et aux sols imparfaits, patinés par le temps, très proches de l’esprit slow déco.

Matières minérales : travertin, pierre naturelle.

Terres cuites et tomettes chaleureuses.

Revêtements graphiques : terrazzo, zelliges, ciment.

Formats, couleurs et textures qui font la tendance 2026

Côté formats, les carreaux XXL de 100 x 100 ou 120 x 120 cm gardent un intérêt pour créer un sol très épuré dans une salle de bain ou un hall, mais les décorateurs reviennent volontiers aux formats moyens de 20, 30 ou 40 cm et aux lames de parquet fines, plus enveloppants. Les palettes quittent le gris uniforme au profit d’ocres sourds, de bruns, de beiges rosés, de nuances sable ou miel, parfois relevées d’un rouge adouci ou d’un bleu nuit. Textures mates, surfaces granuleuses inspirées des terres naturelles et impressions 3D renforcent cette sensation de chaleur, tout en s’accordant avec des projets durables ou issus de l’économie circulaire.