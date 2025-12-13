Castorama casse les prix : ce poêle à bois en acier design à -300 € pourrait transformer vos factures cet hiver

Les soirées refroidissent, les factures de chauffage restent élevées et l’idée d’un vrai feu de bois refait surface dans beaucoup de foyers. Dans ce contexte, un poêle à bois en acier attire l’attention chez Castorama : un modèle design qui promet chaleur rapide, belle vision des flammes et facture maîtrisée.

Il s’agit du poêle à bois Panadero Mistral, un appareil trivision de 7 kW capable de chauffer jusqu’à 89 m². Proposé en ce moment à 1 099,90 € au lieu de 1 399,90 €, soit -300 € jusqu’au 15 décembre 2025, selon les stocks, il se positionne comme une offre très offensive pour équiper son salon à temps pour l’hiver. Reste à voir pour quel type d’intérieur il fait vraiment la différence.

Poêle à bois Panadero Mistral : design en acier et vision panoramique

Visuellement, le Panadero Mistral joue clairement la carte du contemporain. Son habillage en acier noir, ses lignes sobres et sa large façade vitrée en font un véritable élément de décoration. La particularité de ce modèle tient à sa triple vision du feu : les flammes restent visibles depuis plusieurs angles de la pièce, ce qui renforce l’ambiance conviviale dans la zone de vie.

Côté fiche technique, ce poêle à bois en acier mise sur un format compact mais bien pensé :

Puissance de 7 kW pour chauffer jusqu’à 89 m²

pour chauffer jusqu’à Rendement annoncé de 77 % avec double combustion

avec double combustion Label Flamme Verte 7 étoiles pour un chauffage plus propre

pour un chauffage plus propre Acceptation de bûches jusqu’à 60 cm de longueur

Foyer et habillage en acier pour une montée en température rapide

Système de vitre propre pour limiter les dépôts de suie

Chauffage, économies et type de logement visé

Avec son rendement de 77 % et son système de double combustion, le Panadero Mistral utilise mieux le bois et limite la consommation de bûches à chaque flambée. Le label Flamme Verte 7 étoiles s’inscrit dans cette logique de chauffage performant et moins polluant, au moment où les poêles à bois sont décrits comme une façon de se chauffer de manière efficace, économique et plus respectueuse de l’air que certains systèmes classiques.

Sa puissance de 7 kW et sa capacité annoncée jusqu’à 89 m² le destinent aux salons de taille moyenne à grande, dans des maisons ou appartements bien isolés. Il peut servir de chauffage principal pour la pièce de vie ou d’appoint puissant sur un étage. Les bûches de 60 cm simplifient l’approvisionnement, quand d’autres modèles concurrents se limitent à 30 ou 45 cm. Face à des poêles comme l’Invicta Balami à 399 € ou l’Invicta Remilly à 479,99 €, le Mistral se positionne sur un segment plus design et mieux équipé.

Promo Castorama, aides possibles et bonnes pratiques d’usage

Chez Castorama, le Panadero Mistral est affiché à 1 099,90 € au lieu de 1 399,90 €, soit -300 € jusqu’au 15 décembre 2025, dans la limite des stocks disponibles. L’achat peut se faire en ligne ou en magasin, avec un passage obligé par la vérification des disponibilités locales. À ce niveau de prix, il se situe dans la fourchette des appareils haut de gamme en acier, tout en restant nettement en dessous de certains modèles design en fonte, comme le Godin Cube proposé à plus de 1 500 € en promotion.

Autre point à surveiller pour le budget global : ce poêle à bois est annoncé comme éligible à MaPrimeRénov', sous réserve de faire appel à un professionnel qualifié et de respecter les critères du dispositif. Anticiper l’achat de bois bûche bien sec, organiser un entretien régulier du poêle et un ramonage conforme aux règles locales permet ensuite de profiter pleinement des performances annoncées, tout en gardant les factures d’énergie sous contrôle au fil des hivers.