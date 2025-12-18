Ce bon plan Darty sur une perceuse-visseuse à 52,99 € intrigue, Lexzurn TACKLIFE 18 V en novembre 2025 vaut-il le coup

Un outil électroportatif attire tous les regards cet automne, avec un prix inattendu et un kit qui change la donne.

Entre les dimanches de bricolage et l’arrivée du froid, les achats malins reprennent du service. Chez Darty, une perceuse-visseuse sans fil s’invite dans la conversation avec un tarif peu vu sur le segment: la Lexzurn Perceuse Visseuse sans Fil 18 V TACKLIFE tombe à 52,99 €, au lieu de 129,99 €. Soit une baisse annoncée de 59 % qui tombe à pic, au moment où les paniers s’affinent avant le Black Friday.

Le pack met en avant des arguments concrets: deux batteries fournies, 43 accessoires prêts à l’emploi et une charge rapide annoncée en une heure. La marque promet un couple de 60 Nm, assez pour couvrir les travaux du quotidien, du béton léger au bois dur. Et ce n’est pas qu’une affaire de chiffres, la prise en main compte aussi.

Ce prix Darty qui bouscule les perceuses-visseuses en novembre 2025

À 52,99 €, on entre dans une zone rarement associée à un kit complet. L’économie par rapport au prix de référence de 129,99 € saute aux yeux et replace ce modèle dans une short list pour s’équiper avant l’hiver. L’objectif de l’offre : équiper à petit prix avant l’hiver. Dans cette tranche, on croise souvent des machines vendues nues, ou livrées avec un seul accu et peu d’embouts. Ici, la configuration intéresse autant les nouveaux bricoleurs que ceux qui veulent un second outil pour dépanner.

Le calendrier joue aussi en sa faveur, avec les premiers chantiers de saison: étagères à fixer, meubles à monter, rideaux à reposer avant les fêtes. Sauf que le timing crée l’urgence, les stocks variant selon les magasins. Sur une promo très visible, ça part vite.

Les points techniques qui font la différence pour Lexzurn TACKLIFE 18 V

La fiche technique coche des cases clés pour une utilisation domestique. Avec une tension de 18 V et un couple de 60 Nm, l’outil annonce assez de répondant pour percer dans le bois dur et attaquer du béton léger. Les deux batteries interchangeables prolongent les sessions, et la charge rapide en une heure limite l’attente entre deux séries. Pratique quand on alterne perçage et vissage, ou qu’on enchaîne plusieurs pièces à la suite.

Le lot d’accessoires recouvre l’essentiel: forets, embouts et porte-embout évitent les allers-retours de dernière minute en magasin. Côté ergonomie, la prise en main est décrite comme confortable, avec des finitions rassurantes pour ceux qui n’ont pas l’habitude de manipuler un électroportatif. Et pour évité les pauses recharge, alterner les deux accus reste le bon réflexe.

À qui s’adresse vraiment cette perceuse à 52,99 € et quand l’acheter

Le ciblage paraît clair: rénovation légère d’un appartement, petits travaux réguliers à la maison, ou kit polyvalent pour les bricoleurs du dimanche. La machine se destine aux usages courants, quand on veut percer des étagères, monter un dressing, fixer des luminaires ou préparer une déco de fêtes sans y passer la soirée. On s’y retrouve vite, même si on a jamais percé du béton. Le pack tout-en-un limite les achats additionnels et rassure sur la première prise en main.

Pour un usage intensif sur chantier, mieux vaut viser une catégorie au-dessus. Ici, le compromis mise sur la polyvalence et le confort immédiat: deux accus, des accessoires et une charge rapide. C’est aussi une idée cadeau crédible à glisser sous le sapin, étant donné le positionnement prix et l’équipement fourni. En novembre 2025, entre les opérations commerciales et les week-ends chargés, c’est typiquement l’offre qui coche la case utilité.

Reste la réalité du terrain. Les promotions peuvent varier selon les points de vente, avec des stocks parfois limités. Mieux vaut vérifier la disponibilité locale avant de se déplacer, surtout quand une offre combine prix bas, 52,99 €, et pack complet. Si vos besoins sont domestiques, l’ensemble paraît taillé pour suivre la cadence des petits chantiers de la saison, sans déborder sur un matériel trop technique.