Ce coffret à 9 € chez B&M remplace votre caisse à outils : les bricoleurs vont vite comprendre pourquoi

Un placard qui ferme mal, un jouet à piles récalcitrant, un meuble en kit à terminer vite fait… et toujours la même scène : la grosse caisse à outils descendue de la cave, les tournevis en vrac, l’embout qu’on ne trouve jamais. Pour un dépannage de cinq minutes, la préparation prend parfois plus de temps que la réparation elle‑même.

Depuis la fin janvier 2026, un coffret à 9 € chez B&M bouscule cette routine. Ce coffret de vissage KingMann 58 pièces, repéré dans le rayon bricolage de l’enseigne de déstockage, promet de couvrir l’essentiel des petites interventions à la maison. De quoi faire hésiter sérieusement la vieille caisse métallique… et poser une vraie question.

Coffret de vissage KingMann chez B&M : quand la compacité remplace la caisse à outils

L’idée est simple : plutôt que de transporter une mallette de dix kilos pour resserrer une poignée de porte, ce coffret rigide au format réduit tient dans un tiroir de cuisine ou sur une étagère. L’organisation devient centrale, avec chaque embout rangé dans son logement, bien visible. Un coup d’œil suffit pour voir si tout est là avant de refermer le boîtier.

À l’intérieur, 58 pièces ciblent les vis les plus courantes à la maison : embouts plats, cruciformes, mais aussi têtes Torx, de plus en plus présentes sur l’électroménager ou certains meubles. Il suffit de choisir l’embout, de le clipser sur le manche fourni et d’enchaîner les dépannages sans changer d’outil. Le coffret est référencé 521682 chez B&M, un détail utile pour le retrouver en ligne ou en magasin.

58 pièces, 9 € : jusqu’à 90 % des réparations domestiques couvertes

Selon la description du produit, ce kit permet de gérer jusqu’à 90 % des réparations domestiques courantes. Meubles en kit, étagères à fixer, jouets à ouvrir, télécommandes ou petits appareils du quotidien : dès qu’il s’agit de visser ou dévisser, un embout adapté se trouve dans la boîte. Pour un bricoleur occasionnel, cela évite d’acheter plusieurs tournevis différents ou de multiplier les petits coffrets d’embouts épars.

En pratique, il remplace souvent :

plusieurs tournevis plats et cruciformes basiques,

les petites clés Torx vendues au détail,

les mini‑sets d’embouts difficiles à garder complets.

Pour autant, ce kit ne vise pas les gros travaux. Pour percer un mur porteur, changer un robinet ou bricoler sur une voiture, une caisse à outils plus fournie, avec perceuse, clés et marteau, restera indispensable.

Où trouver le coffret KingMann à 9 € chez B&M, et pour qui il est vraiment utile

Vendu 9 € chez B&M, soit moins d’un billet de dix euros, ce coffret se positionne comme une trousse de secours technique accessible à la plupart des budgets. Les stocks pouvant varier d’un magasin à l’autre, il est conseillé de vérifier la disponibilité de la référence 521682 sur le site de l’enseigne, voire d’utiliser le Click & Collect pour éviter un déplacement inutile.

Ce format compact vise surtout les locataires, étudiants, jeunes foyers ou bricoleurs du dimanche qui manquent de place pour stocker une grande caisse à outils. Glissé dans un tiroir, il reste à portée de main pour les petits dépannages du quotidien, tandis que les bricoleurs plus aguerris pourront l’utiliser comme complément léger à leur équipement habituel.