Osons les plans les plus tartes pour la saint-Valentin

Si vous voulez vous plonger dans la sousoupe d'amour sans craindre l'écoeurement, on vous a sélectionné les valentins de chez valentin. Je t'êêêêêêêêmmmmmmme...

Ce jour-là, depuis le Moyen-Age et son amour courtois, on est censés s'offrir toutes sortes de messages d'amour. Et maintenant, les valentins ont envahi le marché, sous forme de c?urs la plupart du temps. Vous vous souvenez " les feux de l'amour " ? C'est un peu ça. Ah, ce générique ! Rien que d'y penser on a envie d'aller acheter une bague en coeur à son conjoint et de tout repeindre en rose.

Un bijou de chez Maty en forme de coeur, " complice de votre bonheur ", à commander éventuellement en ligne." Boum, votre coeur fait boum. Dites-lui...et offrez un coeur gros comme ça ".Comme ça ? Non, comme ça. Ah ?Pendentifs ou bagues en c?ur, bague de déclaration sertie de diamants.

Le week-end entier Saint-Valentin pour les endurantsLe saviez-vous ? Le village de Saint-Valentin existe. Et, pas idiot pour deux sous, il organise chaque année deux jours non stops de festivités à goûter à deux. Séjour placé sous le signe du romantisme au village. " I am not a number !...souvenez-vous).Le tee shirt cupidonCréez un tee shirt pour votre Valentin. Dites-lui je t'aime en faisant broder tout simplement un petit cupidon, juste à l'emplacement de son coeur. Ne vous trompez pas de côté. Sinon, l'effet est raté. Et avec le prénom en dessous évidemment pour bien retrouver son Valentin si on l'a perdu au supermarché.

Love heart : chaque jour un mot d'amourLe principe " nouvelle formule ", un coeur rempli de petits papiers, un pour chaque jour de l'année avec un message différent. Il ne faut pas en prendre trop d'un coup sous peine d'indigestion, et miser sur la régularité, comme pour le lavage de dents." N'oublie pas, chéri, ton petit papier avec le petit déjeuner, sinon tu en auras un de retard et demain ça sera deux ".Si on en a marre, on peut toujours faire du regifting avec les papiers qui restent pour un nouveau valentin ou faire un pictionary avec. (On dessine le message et l'autre doit deviner).Bouquet final incontournable : les roses, en chiffre impair of courseAu nom de la rose : 37 roses à 27 euros.En dessous de douze roses, ça veut dire qu'on les a choisies une à une pour l'autre. Entre douze et trente six, c'est la loose. A partir de trente six roses, là c'est de l'amour vrai, de la passion. Même pour un monsieur, la fleur c'est du tout cuit. Et c'est du Valentin pur jus.

Des M&Ms gravés avec votre messageSi, c'est possible. Vous ne savez pas comment vous prononcer ? Dites " Je t'M " avec My M&Ms. On peut écrire un message d'amour en deux parties, comme " mon valentin " " c'est toi ", ou bien " je t'aime " " épouse-moi ", ou encore " mon ange " " trois ans déjà " (peut être perçu de différentes manières, attention)