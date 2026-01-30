Magazine / Tendance Eté 2007 / Futurisme

Le look futuriste est la grande tendance de cet été. Les matières sont toutes sauf discrètes : vynil, plexi, silicone, métaux et plastique se mélangent aux jersey, aux mousselines de soie ou à l'organdi.Couleurs flashy, silhouettes parfois volumineuses, l'allure est originale, au toucher inhabituel.

