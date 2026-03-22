Ce fauteuil velours côtelé à moins de 100 € donne un vrai cachet au salon : la promo à -30 € qui affole les fans de déco

Envie de réchauffer le salon sans tout refaire ? Ce fauteuil en velours côtelé, en pleine promotion, promet une dose de cachet immédiat pour un budget encore raisonnable.

Quand on commence à rêver d’un salon plus chaleureux, on pense tout de suite à repeindre les murs ou changer le canapé. Pourtant, un seul fauteuil bien choisi peut suffire à transformer l’ambiance, surtout dans un petit espace ou un séjour déjà meublé.

C’est exactement ce que propose ce fauteuil velours côtelé pas cher déniché chez MaxiBazar, avec une remise immédiate de trente euros. Une assise texturée, une allure cosy et un prix qui reste contenu pour une vraie pièce maîtresse : de quoi intriguer quand on veut du cachet sans exploser son budget.

Un fauteuil velours côtelé pas cher qui change l’ambiance du salon

Le revêtement texturé à l’aspect côtelé, confectionné ici en polyester, « signe un retour en force indéniable dans nos salons ». Ce tissu douillet invite à se poser, un livre à la main, et réchauffe visuellement la pièce. En beige avoine, blanc cassé ou vert amande, le fauteuil se fond dans les tendances actuelles tout en apportant du relief face à un grand canapé uni.

Dans un salon étroit, il crée un vrai coin lecture ; dans un studio, il joue le rôle de fauteuil d’appoint chic près d’une fenêtre. Un plaid léger, deux coussins coordonnés et la lumière naturelle qui glisse sur le velours suffisent à donner cette impression de salon travaillé, sans avoir touché au reste du mobilier.

Une promo à 169,99 euros, -30 euros sur un fauteuil solide et confortable

Le fauteuil de salon Scott de chez MaxiBazar est actuellement proposé à 169,99 euros au lieu de 199,99 euros. Cela représente une belle remise de 15 %, incluant une éco-participation de 3,17 euros, soit trente euros d’économie immédiate. L’achat se fait en click and collect dans 28 magasins en stock, avec un paiement par carte bancaire sécurisé, la livraison à domicile n’étant pas proposée.

Sous le velours, la structure mise sur une mousse polyuréthane généreuse : l’assise affiche une densité de 22 kg/m3 et le dossier 24 kg/m3, pour bien soutenir le dos au quotidien. L’ensemble supporte jusqu’à 110 kg et demande seulement un assemblage très simple à faire soi-même. Comme tout fauteuil textile, mieux vaut éviter une exposition prolongée en plein soleil ou dans une pièce humide, histoire de préserver la couleur et la tenue du tissu.

Du fauteuil velours côtelé au mythe de la chaise Barcelona : le cachet sans le prix culte

Dans les halls d’agences ou les magazines déco, la chaise Barcelona s’impose comme symbole absolu de design. Créée en 1929 pour le pavillon allemand de l’Exposition internationale de Barcelone par Ludwig Mies van der Rohe et Lilly Reich, elle fascine encore. « Une chaise est un objet très difficile à faire. Tous ceux qui ont déjà essayé d’en faire le savent. Il y a une infinité de possibilités et beaucoup de problèmes – la chaise doit être légère, elle doit être solide, elle doit être confortable. C’est pratiquement plus facile de construire un gratte-ciel qu’une chaise. », explique Ludwig Mies van der Rohe, cité par Wikipedia.

Pour accueillir le roi Alphonse XIII, le designer voulait « une chaise importante, une chaise élégante et onéreuse. Ça devait être monumental. On ne pouvait tout simplement pas se servir d’une chaise de cuisine », disait-il en 1929. Tout le monde n’a pas le budget ni l’envie d’un trône de musée dans son salon. Un fauteuil côtelé bien conçu, confortable et accessible comme ce modèle MaxiBazar suffit largement à donner cette touche de caractère qui fait la différence en un clin d’œil.