ce lampadaire scandinave JYSK à -30 % pourrait transformer votre salon cet hiver (et pas qu’avec sa lumière)

Quand la nuit tombe avant 17 heures et que le plafonnier écrase la pièce, on rêve d’une source de lumière plus douce, qui n’agresse ni les yeux ni l’ambiance. Beaucoup aimeraient réchauffer leur salon ou leur coin lecture avec un lampadaire élégant, sans dépasser un budget raisonnable. Cet hiver, une enseigne déco d’inspiration scandinave mise justement sur un modèle pensé pour les soirées cocooning.

Ce modèle, c’est le lampadaire KRISTOF JYSK, haut de 145 cm, proposé actuellement à 35 € au lieu de 49,99 €, soit -30 % jusqu’au 31 décembre 2025 dans les magasins participants, dans la limite des stocks disponibles. Pensé comme un éclairage d’appoint, il promet une lumière douce pour le salon, la chambre ou un coin télétravail. Reste à voir en quoi il peut vraiment transformer l’ambiance.

Lampadaire KRISTOF JYSK : design sobre et halo chaleureux

Visuellement, le lampadaire KRISTOF joue la carte de la simplicité chic. Sa structure en métal effet acier brossé, complétée par des touches chrome, supporte un abat‑jour cylindrique en tissu beige composé de 80 % de polyester et 20 % de lin. Ce tissu filtre la lumière pour créer un halo tamisé, idéal pour lire, regarder une série ou discuter sans être ébloui, même dans un petit salon.

Sa hauteur de 145 cm positionne la source lumineuse à un niveau confortable, au-dessus de l’œil mais assez bas pour garder une ambiance intime. Le câble de 1,7 m permet de le décaler d’une prise murale et de le glisser derrière un canapé ou près d’un lit. La douille E27 accepte une puissance maximale de 40 W, ampoule non fournie, ce qui laisse la liberté de choisir une ampoule à teinte chaude pour renforcer l’effet cocooning.

Prix, promotion et avis sur le lampadaire KRISTOF

Sur la fiche produit JYSK, le prix actuel s’affiche à 35,00 € pièce, éco‑participation de 0,38 € incluse, contre un prix initial de 49,99 €. La réduction de -30 % est annoncée jusqu’au 31 décembre 2025, dans la limite des stocks. Positionné dans cette tranche de prix, le lampadaire se place clairement comme un achat déco accessible pour réchauffer un salon, une chambre d’ado ou un espace de travail à domicile.

Les acheteurs semblent suivre : le lampadaire KRISTOF obtient une note moyenne de 4,8 sur 5, calculée à partir de 357 avis clients. Beaucoup saluent la facilité de montage, la qualité perçue des matériaux et le rendu chaleureux de la lumière diffusée par l’abat‑jour beige. JYSK ajoute des garanties rassurantes, avec un retour sans limite de temps et une garantie de prix de 30 jours, sans oublier un service de retrait en magasin et la livraison à domicile.

Où placer le lampadaire KRISTOF pour une lumière vraiment douce

Pour profiter au mieux de la lumière tamisée du lampadaire KRISTOF, tout se joue sur l’emplacement. Placé derrière un canapé, il crée une aura douce autour du coin télé sans gêner l’écran. À côté d’un fauteuil et d’une petite table, il devient le point focal d’un coin lecture chaleureux. Dans une chambre, installé près de la penderie ou d’un fauteuil d’appoint, il remplace avantageusement un plafonnier trop froid en fin de journée.

Pour un rendu cosy, quelques astuces simples peuvent faire la différence :