Ce lampadaire trépied design à 41,99 € chez But change tout dans le salon avant qu'il ne soit en rupture

But casse le prix de son lampadaire trépied KIRSTEN 2, affiché à 41,99 € pendant quelques semaines. Ce bon plan déco pourrait bien changer l'ambiance de votre salon.

Quand la lumière tombe tôt et que le salon reste dans la pénombre, on se met vite à rêver d’une ambiance plus chaleureuse sans exploser le budget. Entre les suspensions trop fortes et les petites lampes de table, il manque souvent la pièce qui fait vraiment la différence : un grand luminaire posé, discret mais décoratif. Bonne nouvelle, un acteur bien connu de l’ameublement propose en ce moment un modèle qui coche toutes ces cases.

Il s’agit du lampadaire trépied But modèle KIRSTEN 2, un grand pied en bois de pin surmonté d’un abat-jour blanc, actuellement affiché en promo à 41,99 € au lieu de 59,99 €, soit -30 %. L’offre est en place dans les magasins But du 3 février au 2 mars 2026, dans la limite des stocks. Un bon timing pour réchauffer le salon en douceur. Tout se joue dans quelques détails.

Une promo But à -30 % sur un lampadaire trépied design pour le salon

Chez But, ce luminaire était vendu 59,99 €, un tarif déjà raisonnable pour un lampadaire trépied en bois. Avec la remise immédiate de 30 %, il descend à 41,99 €, ce qui permet de s’offrir une vraie pièce déco pour le prix d’un petit accessoire. Pour un foyer, cela reste souvent la dépense qui fait basculer l’ambiance du séjour.

Cette opération, prévue jusqu’au 2 mars 2026, ressemble à un bon plan de fin d’hiver. La lumière artificielle prend le relais quand la journée raccourcit, et une lampe choisie avec soin ne sert pas qu’à y voir plus clair : elle redessine les volumes, attire le regard sur un coin précis, crée une atmosphère plus cosy sans travaux.

Lampadaire trépied KIRSTEN 2 : un design scandinave qui réchauffe le salon

Le modèle KIRSTEN 2 repose sur un trépied en bois de pin naturel, pour un effet chaleureux tout de suite visible. L’abat-jour cylindrique en tissu blanc, 42 cm de diamètre pour 25 cm de haut, diffuse une lumière douce, agréable en fin de journée. Ses lignes sobres s’inspirent du design scandinave : formes simples, matériaux clairs, et une allure qui se marie aussi bien avec un canapé en lin qu’avec un intérieur plus industriel.

Avec ses 144 cm de hauteur, ce lampadaire trépied se glisse facilement à côté d’un canapé ou derrière un fauteuil sans écraser la pièce. Il fonctionne avec une ampoule à culot E27, jusqu’à 40 watts, ou 6 watts en LED. En choisissant une ampoule chaude pour les soirées détente ou plus neutre pour la lecture, on module l’ambiance en un geste. L’abat-jour se démonte, pratique pour dépoussiérer et garder un éclairage net au fil du temps.

Comment placer ce lampadaire trépied But pour mieux illuminer son salon

Dans un salon, ce type de luminaire sert autant à éclairer qu’à structurer. Sa base trépied reste stable tout en occupant peu de place au sol, ce qui permet de l’utiliser pour dessiner un coin à part sans charger la pièce. Quelques idées d’emplacement pour ce lampadaire trépied But : près du canapé pour une lumière indirecte, à côté d’un fauteuil pour un coin lecture ou encore dans un angle vide pour habiller l’espace.

Comme l’offre But s’arrête le 2 mars 2026 et reste soumise aux stocks, mieux vaut ne pas trop attendre : ce genre de modèle sobre et lumineux part vite, surtout quand il suffit à transformer l’ambiance du salon.