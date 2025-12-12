Ce meuble suspendu qui envahit les salles de bains fin 2025, repéré chez Maisons du Monde, agrandit visuellement la pièce sans travaux lourds

Un simple changement de mobilier suffit à donner l’illusion d’une pièce agrandie, tout en modernisant la salle d’eau.

En ce début d’hiver, beaucoup cherchent à rendre leur intérieur plus doux et plus pratique au quotidien. Dans la salle d’eau, la tendance qui s’impose partout met fin à l’effet de bloc massif posé au sol et libère la vue. Les enseignes françaises affichent la même direction, preuve que la demande est là, avec une promesse claire d’espace et de légèreté.

À la clé, un geste déco qui bouscule nos habitudes et transforme les mètres carrés disponibles. L’idée se déploie sans gros travaux et s’accorde à tous les styles. On comprend vite pourquoi elle fait parler d’elle.

La salle de bains paraît plus grande avec le meuble suspendu, l’astuce qui allège tout

Star des catalogues depuis l’automne, le meuble suspendu remplace les caissons à pieds par des éléments fixés au mur. La circulation visuelle devient fluide, le regard ne se heurte plus à une masse posée au sol. Résultat, la salle de bains semble plus vaste et plus lumineuse, un vrai plus quand les journées raccourcissent et que la clarté manque.

Le fait de dégager le sol change l’ambiance. On entre, on respire, on voit le carrelage courir d’un mur à l’autre, sans rupture. Et le style gagne en modernité sans forcer.

Cet effet d’illusion d’espace est d’autant plus recherché que les surfaces restent souvent modestes dans l’habitat urbain. L’hiver venu, on veut un cocon soigné, clair, facile à vivre. Ce mobilier répond exactement à cette attente.

Installation et fixation murale, ce qu’il faut savoir pour passer au meuble suspendu

Contrairement aux idées reçues, l’installation ne rime pas avec chantier interminable. Les fabricants proposent des kits qui s’adaptent aux murs porteurs ou aux cloisons doublées, avec des platines et des chevilles prévues pour ces configurations. En quelques heures, l’ancien meuble laisse place à une ligne plus légère et parfaitement stable.

Autre atout, la plomberie reste souvent en place. Beaucoup de modèles intègrent des passages discrets pour les arrivées et évacuations d’eau, ce qui évite de tout reprendre. On garde l’implantation, on gagne en lisibilité. Et pour les pièces familiales, les systèmes de fermeture amortie rendent l’usage plus silencieux.

Les enseignes françaises comme Maisons du Monde ou Habitat ont justement mis l’accent, fin 2025, sur ces solutions clés en main. Un signe que la bascule vers la simplicité s’accélère en 2026.

Matériaux, couleurs et miroirs, les clés d’un style lumineux en hiver

Côté finitions, l’heure est aux matériaux chaleureux: bois clair, céramique aux tons doux, laiton brossé en touches. Ces palettes empruntent à la Méditerranée comme au minimalisme scandinave, deux influences qui réchauffent sans surcharger. La pièce gagne en personnalité, tout en restant apaisante.

Le mobilier suspendu s’associe bien à une paroi de douche vitrée et à quelques paniers en fibres naturelles. Pour le rangement, les tiroirs coulissants de grande profondeur et les niches ouvertes gardent l’essentiel sous la main. On peut même alléger encore la vue avec des poignées intégrées ou des façades lisses.

Optez pour des couleurs claires pour refléter la lumière et agrandir visuellement l’espace.

et agrandir visuellement l’espace. Choisissez un miroir XXL, ou plusieurs petits ronds, pour multiplier les reflets et le volume.

Privilégiez le chêne, le bambou ou la céramique pour réchauffer l’atmosphère sans l’alourdir.

Intégrez un éclairage LED sous le meuble suspendu: un simple ruban lumineux crée une ambiance feutrée très actuelle.

Au quotidien, entretien simplifié et rangement optimisé qui changent la vie

Sans pieds, l’entretien devient systématique et moins pénible. On accède partout, on chasse la poussière et les traces d’humidité qui s’accumulaient dans les coins. Le sol libre permet aussi d’installer un chauffage intégré ou un tapis moelleux, pour des matinées de novembre plus douces.

Contrairement aux craintes, on ne perd pas en rangement. Les modules suspendus, bien pensés, optimisent chaque centimètre, du siphon dégagé aux tiroirs à séparateurs. Et si la famille évolue, on ajoute une colonne, on change de vasque, on intègre un lave-linge compact. On à soudain envie d’y passer plus de temps et d’y soigner les détails.

Cette tendance confirme un fond commun observé cet automne dans les salons dédiés: des pièces qui respirent, moins encombrées, plus douces à vivre. Exactement ce que l’on attend d’une salle d’eau au cœur de l’hiver, sans exploser le budget ni sacrifier l’élégance.