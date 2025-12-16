Ce nouvel établi pliant Bosch en promo séduit les bricoleurs en manque de place, mais un détail change tout

En hiver, quand les journées raccourcissent, beaucoup rêvent de s’attaquer enfin à ces petits travaux laissés de côté. Sauf qu’entre le vélo, les cartons et les outils éparpillés, difficile de caser un vrai établi dans un garage, une cave ou un coin de salon. Sur un balcon en ville, c’est encore pire : chaque centimètre compte.

Dans ce contexte, un établi pliant Bosch PWB 600 fait figure de solution maline pour créer un vrai poste de travail sans sacrifier l’espace. Ce modèle compact se déploie en quelques secondes, supporte des charges lourdes et se range à plat derrière une porte ou sous un lit. De quoi transformer un simple coin perdu en mini atelier.

Pourquoi l’établi pliant Bosch PWB 600 séduit les bricoleurs

Pensé pour les espaces réduits, le Bosch PWB 600 offre une surface de travail d’environ 64 x 84 cm, suffisante pour découper un plan de travail ou assembler un meuble. Sa structure en aluminium allie légèreté et solidité, avec une capacité de charge annoncée de 200 kg. Autrement dit, il accepte sans broncher des pièces bien plus lourdes qu’une simple planche de pin.

Replié, l’établi ne fait qu’environ 9 cm d’épaisseur pour un poids proche de 11,6 kg, ce qui permet de le porter facilement et de le glisser dans un coin. Le plateau en bambou assure une bonne stabilité pour le sciage, le ponçage ou le perçage. En quelques gestes, on passe d’une table rangée à un vrai établi pliant de bricolage prêt à encaisser un projet sérieux.

Garage, atelier, balcon : un seul établi pour tout faire

Dans un garage déjà bien rempli, ce poste de travail mobile se déplie au centre pour la découpe ou le montage, puis disparaît contre un mur une fois la tâche terminée. Les pieds offrent une bonne stabilité, y compris sur sol légèrement irrégulier. Pour les adeptes de la rénovation de meubles, la hauteur d’environ 83 cm limite le mal de dos sur les travaux un peu longs.

Dans un petit atelier, le établi pliant Bosch sert tour à tour de table de montage, de support de ponceuse ou de plan de collage. Sur un balcon étroit, il devient une vraie table de travail, puis se replie en quelques secondes pour libérer l’espace. En ce moment, il est proposé autour de 129 € au lieu de 172 €, avec une promotion annoncée jusqu’au 6 janvier 2026. Ce format parle à plusieurs profils de bricoleurs :

les citadins qui veulent un coin bricolage sans encombrer leur appartement ;

ceux qui alternent entre chantier, garage et balcon selon la saison ;

les bricoleurs débutants ou confirmés qui misent sur un établi durable plutôt que sur un tréteau improvisé.

Un coin bricolage Bosch à partager avec les enfants

Pour ceux qui bricolent avec des enfants, la marque propose aussi un établi Bosch pour enfants à partir de 3 ans, livré avec 77 accessoires. On y trouve des répliques en plastique des outils des grands : scie, marteau, clé à molette, tenaille et bien d’autres. Ce type de jouet d’imitation encourage les jeux de rôle, la motricité fine et le plaisir de faire comme les adultes.

Installé dans un garage ou sur un balcon abrité, le Bosch PWB 600 devient alors la base d’un vrai coin bricolage familial, où chaque projet trouve sa place. Les adultes profitent d’un établi solide, léger et pliable, les enfants d’un modèle adapté à leur taille et sans danger. Reste à savoir quels projets naîtront de ce duo d’établis une fois l’hiver bien installé.