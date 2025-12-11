Ce petit chandelier ikea à 6,99 € affole instagram : comment il remplace deux luminaires à lui seul

Dans les allées d’IKEA comme sur Instagram, un petit luminaire blanc monopolise les conversations. Archi simple au premier regard, ce chandelier à LED posé sur ses six tiges fines aligne les ruptures de stocks et s’invite dans les shootings d’intérieurs nordiques. Son nom : chandelier STRÅLA IKEA, une nouveauté hiver 2025 qui intrigue autant qu’elle séduit les amateurs de lumière cosy.

Vendu à peine 6,99 euros, ce petit arc de 20 cm de haut pour 29 cm de large promet de faire oublier certains modèles de chandeliers facturés autour de 70 euros. La raison tient dans un détail bien pensé : un système de disques en papier synthétique amovibles qui change complètement son allure. Un seul objet, deux ambiances radicalement différentes, et c’est là que la curiosité s’éveille.

Un chandelier STRÅLA IKEA pour deux ambiances en une

Imaginé par le designer Lukas Bazle, ce chandelier 2-en-1 se présente comme une fine arche blanche où six "sucettes" lumineuses LED sont alignées. L’objet pèse seulement 220 g, fonctionne avec trois piles AAA et diffuse une lumière douce, plutôt pensée pour l’ambiance que pour l’éclairage principal. Sans fil ni prise à proximité, il se pose librement sur un rebord de fenêtre, une étagère ou en centre de table.

Tout le secret du STRÅLA repose sur ses petits disques en papier synthétique fournis avec chaque tige lumineuse. Quand on les glisse autour des LED, le chandelier devient une composition vaporeuse, presque neigeuse, parfaite pour la déco de Noël ou un dîner de fêtes. Une fois les disques retirés, il se transforme en sculpture lumineuse minimaliste au design scandinave, capable de remplacer à lui seul un bougeoir festif et une lampe déco épurée.

Où installer ce chandelier 2-en-1 IKEA à la maison

Comme il est totalement sans fil, le STRÅLA se déplace au gré des envies, sans câble à dissimuler. Il suffit d’installer des piles rechargeables, de préférence le modèle LADDA, puis d’activer le minuteur intégré : la lampe s’allume chaque jour à la même heure et s’éteint au bout de six heures. Sa technologie LED basse consommation permet de réduire jusqu’à 85 % la dépense d’énergie et d’offrir une durée de vie jusqu’à 20 fois supérieure à une ampoule classique.

Dans les faits, ce petit chandelier trouve sa place un peu partout, en particulier pendant l’hiver. Sa taille compacte lui permet d’habiller les coins souvent délaissés, tout en gardant une lumière rassurante pour les soirées qui s’étirent. Quelques idées d’usages reviennent souvent chez les passionnés de déco modulable :

centre de table lumineux pour le réveillon ou un apéro d’hiver

rebord de fenêtre façon décor nordique, visible depuis l’extérieur

chambre d’enfant, pour une veilleuse sans fil à l’intensité très douce

coin lecture ou bureau, en complément d’une lampe plus puissante

Un prix mini, quelques limites à connaître pour STRÅLA

À moins de 7 euros, ce chandelier à LED se glisse dans une catégorie rare : celle des objets capables de rivaliser visuellement avec des pièces bien plus onéreuses. On le repère déjà dans les sélections de magazines déco haut de gamme, où son allure d’objet de designer et son côté caméléon séduisent. Pour beaucoup de foyers, il offre une façon accessible de tester la tendance des luminaires scandinaves sans engager un budget important.

Quelques points restent à garder en tête avant de l’adopter. Les disques en papier synthétique se montrent sensibles à l’humidité et aux manipulations répétées, et certains avis signalent des soucis de fonctionnement des lampes si l’on force un peu sur le montage. Mieux vaut donc le placer hors de portée des enfants, manipuler les disques avec douceur et éviter de mélanger piles neuves et usagées. Utilisé comme lumière d’ambiance, ce STRÅLA illustre la montée en puissance de ces objets hybrides qui changent d’allure en quelques secondes.