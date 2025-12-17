Ce rappel conso du 5 novembre 2025 sur des gummies goût pastèque 10 mg inquiète: des lots vendus à Annonay sont à rapporter

Une friandise vendue dans l'Ardèche fait l'objet d'une alerte. Ce détail sur l'usage recommandé pose question.

Publié le 5 novembre 2025 sur la plateforme publique, un rappel vise des bonbons **gummies goût pastèque 10 mg**. L’alerte concerne un circuit très localisé, identifié à **Annonay**, et attire l’attention des consommateurs qui ont pu acheter ces sucreries à l’unité chez le détaillant **Magic Flowers** au cours des derniers mois.

Au cœur du dossier, une recommandation d’usage qui, si elle est suivie, peut conduire à dépasser le seuil sanitaire fixé pour le **delta‑9‑THC**. Les autorités signalent un risque de surexposition accidentelle lié à cette mention. De quoi inciter à vérifier ses achats, dès maintenant.

Les unités concernées et où elles ont circulé à Annonay

La référence épinglée porte le nom commercial suivant: **gummies pasteque 10mg**. Elle a été vendue à l’unité, mais provient d’un **conditionnement 200 pièces**. Les autres présentations ne sont pas concernées. Les bonbons ont été proposé en boutique entre le 1er mai 2025 et le 24 octobre 2025, sur le point de vente **Magic Flowers** à **Annonay**.

Cette précision sur le conditionnement compte, car elle permet d’exclure d’emblée les variantes qui ne relèvent pas du rappel. Si vous avez rangé un sachet ou un emballage d’origine, conservez-le: il aide à comparer l’intitulé exact et l’origine de l’unité achetée. Sans emballage, référez-vous à la période et au lieu d’achat.

Le rappel cible donc une période assez longue, du printemps à l’automne 2025. Un temps où les achats d’impulsion se multiplient, surtout lors de passages rapides en centre-ville. Et c’est justement ce qui rend la vérification utile.

Ce risque lié au delta‑9‑THC qui change la donne

Le motif officiel du rappel tient à une recommandation de prise quotidienne susceptible de faire franchir la dose de référence aiguë en **delta‑9‑THC**. En clair, la mention d’usage suggérée, si elle est suivie, peut amener le consommateur au‑delà du seuil sanitaire établi pour ce cannabinoïde. Les autorités évoquent, en conséquence, une surexposition accidentelle potentielle.

Sur un produit présenté comme une friandise, ce point interpelle. Et pourtant, le cadre sanitaire s’applique de la même manière, quel que soit le format. L'objectif de cette démarche : protéger les consommateurs locaux.

Le rappel se concentre donc sur l’usage indiqué, pas sur une contamination extérieure ni sur un défaut de fabrication mentionné. C’est la notice, et l’effet qu’elle induit, qui déclenche la procédure. Sauf que quand l’étiquette prête à confusion, le principe de précaution s’impose.

Les gestes à faire maintenant pour éviter toute surexposition

Vous détenez ces bonbons? Les consignes sont simples et rapides à suivre. Elles visent à couper court à toute utilisation ultérieure et à permettre une prise en charge par le distributeur.

Arrêtez immédiatement la consommation du produit concerné.

Retournez l’article au point de vente ou contactez le magasin pour recevoir des consignes personnalisées.

Si le retour est impossible, détruisez le produit pour éviter toute réutilisation par erreur.

Ce rappel s’adresse uniquement aux unités issues du **conditionnement 200 pièces**, vendues à l’unité. Si vous avez acheté une autre version ou une autre saveur, vous n’êtes pas concerné d’après la fiche de rappel. En cas de doute, prenez une photo du produit et sollicitez l’avis du magasin.

Pensez aussi à prévenir les proches qui auraient pu goûter ces bonbons, notamment lors d’un apéritif ou d’une soirée. Un rapide message permet d’éviter une consommation répétée basée sur la même recommandation d’usage.

Jusqu'au 19 novembre 2025, indemnisation, contacts et suivi RappelConso

Le distributeur annonce une compensation, selon des modalités définies en interne et communiquées au cas par cas en magasin. Pour connaître l’option retenue (remboursement, avoir…), rapprochez-vous du point de vente **Magic Flowers** à **Annonay**.

La procédure restera active jusqu’au **19 novembre 2025**. Au-delà, la prise en charge pourrait évoluer, d’où l’intérêt d’agir sans attendre. Aucune information additionnelle n’a été communiquée pour l’instant par l’enseigne.

Un interlocuteur dédié répond aux questions des clients au 04 75 33 12 41. Vous pouvez aussi consulter la fiche détaillée publiée sur **RappelConso**, qui récapitule les éléments pratiques de l’alerte. Pour l’affichage en boutique, une affichette officielle accompagne le rappel sur la même plateforme.

À noter enfin: seules les unités vendues entre le 1er mai et le 24 octobre 2025 sont visées. Si votre achat ne correspond pas à cette fenêtre, ou s’il ne provient pas du **conditionnement 200 pièces**, rangez-le à part et demandez la confirmation au magasin. Certains paquets ont été vendu à d’autres dates, sans rapport avec cette alerte.