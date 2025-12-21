Ce rituel déco avec de petits symboles sacrés transforme un mur froid en œuvre d’art pour presque rien cet hiver

Un salon rangé, des meubles choisis… et pourtant la pièce paraît froide. Beaucoup de foyers ressentent ce décalage, surtout à l’approche de l’hiver et des fêtes, quand la maison devrait sembler plus enveloppante. Dans les tendances 2025‑2026, une nouvelle piste déco s’impose pour réchauffer les murs sans tout refaire.

Cette fois, le changement ne passe ni par un nouveau canapé ni par un mur en papier peint XXL, en perte de vitesse selon les professionnels. Il tient dans de petits objets sacrés détournés en décoration : les ex-voto. Accrochés en grappe, ils signent une véritable décoration murale ex-voto, intime et symbolique. Un détail qui change tout.

Des murs plus calmes, prêts pour les ex-voto

Les derniers chantiers de rénovation montrent un virage net : le mur en papier peint recule, remplacé par des surfaces minérales, des patines mates, des panneaux en relief. Les intérieurs recherchent des parois durables, faciles à entretenir, avec moins de substances toxiques. "Le décor n’est plus un motif, c’est une matière.", une formule régulièrement citée par SoonNight.

Ce fond sobre devient une toile idéale pour quelques pièces fortes plutôt qu’un total look. Un mur à la chaux, un microciment clair ou un enduit légèrement texturé laisse la place aux objets, cadres et textiles pour porter la couleur. Les ex-voto profitent pleinement de ce décor apaisé, où chaque relief capte la lumière.

Ex-voto : petits talismans pour une décoration murale ex-voto

À l’origine, l’ex-voto vient du latin "ex voto suscepto", "à la suite d’un vœu accompli" : symbole de gratitude ou de protection, il était déposé dans les églises. Cette tradition émotive glisse aujourd’hui sur nos murs, chaque pièce racontant un souvenir, une intention secrète ou partagée. Cœurs, mains, flammes ou silhouettes stylisées, en métal, bois ou céramique, composent un alphabet très personnel.

Cette spiritualité douce séduit les marques françaises, qui revisitent le cœur sacré en versions dorées ou patinées. Accrochés de différentes manières, les ex-voto peuvent transformer un pan de mur en véritable œuvre d’art, sans travaux ni budget lourd, surtout si l’on chine ou que l’on mélange pièces neuves et anciennes.

en grappe au-dessus d’une cheminée ;

en frise dans une entrée ou un couloir ;

regroupés sur un pan de mur du salon.

Composer son mur d’ex-voto pour presque rien

Autre atout de cette tendance : le prix. Un mur d’ex-voto se construit peu à peu, avec quelques pièces trouvées en ligne, sur les marchés de Noël ou en brocante, voire fabriquées maison en argile ou en métal martelé pour une décoration vraiment personnelle. En multipliant les trouvailles, il devient possible d’obtenir un ensemble riche de mille petits récits pour seulement quelques dizaines d’euros.

Pour la pose, quelques clous fins ou adhésifs adaptés suffisent, sans abîmer le revêtement. L’entretien reste très simple : dépoussiérage ponctuel, chiffon doux pour le métal ou la céramique, et le résultat reste impeccable au fil des saisons. Beaucoup de familles déplacent ou ajoutent des symboles au gré des événements, jusqu’à faire du mur un journal discret de la maison.