Ce robot tondeuse Redkey MGC1000 en promo chez Darty en novembre 2025, à -61 %, promet des week-ends sans corvée

En plein automne 2025, une promo inattendue chez Darty change la donne pour la tonte du jardin.

Le timing tombe à pic. Alors que les feuilles recouvrent les pelouses et que l’on pense déjà à l’hivernage, une offre fait parler d’elle chez Darty. Le robot tondeuse fait un bond dans les paniers des foyers français grâce à une remise qui bouscule les habitudes de jardinage. Moins d’effort, plus de régularité, un gain de temps réel pour celles et ceux qui ne veulent plus consacrer leurs samedis à pousser une tondeuse.

À l’approche des fêtes, les promotions s’enchaînent mais toutes ne se valent pas. Celle-ci tire son épingle du jeu car elle concerne un appareil pensé pour alléger le quotidien et tenir le rythme des jardins de taille moyenne. Et la promesse va plus loin.

Le bon plan Darty sur le robot tondeuse à -61 % et 345 € seulement

Le chiffre attire le regard et pour cause. Le Redkey MGC1000 s’affiche à 345 € au lieu de 899 €, soit une réduction nette de 61 %. Pour un équipement souvent jugé coûteux, cette baisse ouvre une porte à celles et ceux qui hésitaient encore à franchir le pas. L’automne avance, la météo se refroidit, et l’idée d’un robot qui gère la dernière coupe avant l’hiver séduit bien des propriétaires.

Cette remise arrive à un moment où l’on cherche à ménager son budget sans renoncer au confort. Et ici, l’économie ne se fait pas au détriment des fonctions attendues. Le modèle propose un contrôle par application, une planification des passages et une gestion autonome du retour à la station d’accueil. De quoi s’épargner la corvée tout en gardant un œil sur l’avancement depuis son téléphone.

Concrètement, la marque vise les besoins des jardins urbains et périurbains qui nécessitent des tontes régulières mais pas forcément fastidieuses. On programme, on laisse faire, et l’herbe garde une hauteur uniforme sans y penser. Et ca change vraiment la journée.

Redkey MGC1000 IPX6 et pente 45 %, un modèle pensé pour jusqu'à 1000 m²

Les spécifications parlent d’elles-mêmes. Le Redkey MGC1000 revendique une certification IPX6, de quoi continuer le travail sous la pluie fine, et franchit des pentes jusqu’à 45 %. L’appareil convient à des surfaces allant jusqu’à 1000 m², un seuil qui couvre la grande majorité des jardins français. Le tout se commande depuis l’app dédiée, avec des plages horaires ajustables pour coller à votre rythme et au bruit acceptable dans le voisinage.

Au quotidien, l’usage se veut simple. La planification intelligente évite les répétitions inutiles sur une même zone et aide le robot à couvrir l’ensemble du terrain. Le retour automatique à la base assure la recharge et le redémarrage sans intervention, pratique lorsqu’on s’absente ou qu’on a d’autres priorités. La promesse est claire, on récupère du temps sans négliger la pelouse.

Pour préparer l’installation, le fil de délimitation trace la zone de tonte. C’est une étape clé pour guider le robot entre massifs, allées et jeux d’enfants, et sécuriser les limites du parcours. Une fois posées, les bordures sont prises en compte et le robot gère la suite en autonomie.

Installation simple et app de pilotage, ce détail qui fait gagner du temps

Le carton contient tout le nécessaire pour démarrer sans outillage spécifique. Les éléments prévus simplifient la mise en route dès la réception et aident à éviter les erreurs de placement. L’idée est d’être opérationnel en une petite session, même quand on débute sur ce type d’équipement connecté.

Dans la boîte se trouvent la station de charge, l’alimentation, le câble d’extension, le câble de délimitation, des lames et vis de rechange, des connecteurs et la règle de pose.

Une fois l’aire définie et le câble posé, l’application prend le relais. Elle permet d’ajuster les cycles, de choisir des créneaux qui n’empiètent pas sur la sieste du petit dernier et de vérifier, à distance, si la tonte est en cours ou terminée. Et si la météo change, on décale l’horaire en deux gestes sur l’écran.

Sur le terrain, l’intérêt se mesure vite. Une pelouse régulière, des bords plus propres, une herbe entretenue même quand on est au bureau. Pour une dernière coupe avant l’hiver ou pour reprendre au printemps, ce modèle coche les cases clés mentionnées par Darty. Et à ce tarif, l’accès à la robotisation du jardin devient plus simple qu’attendu.