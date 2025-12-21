Ce sapin de noël ultra romantique va remplacer vos décorations flashy : l'idée en tulle qui divise les familles

Chaque mois de décembre, la même scène se répète : cartons de boules multicolores, guirlandes clinquantes, figurines de toutes les couleurs envahissent le salon. Beaucoup finissent par trouver leur sapin fatiguant à regarder, presque agressif, loin de l’ambiance douce qu’ils imaginaient. Pour Noël 2025, une idée beaucoup plus vaporeuse s’invite pourtant dans la conversation.

Le sapin voilé, ou veiled Christmas tree, recouvre l’arbre d’un simple voile de tulle clair qui laisse passer la lumière et floute les décorations. Née dans les concept stores parisiens et largement relayée sur Instagram et TikTok, cette déco romantique promet un salon plus calme, presque onirique. Reste une question : ce sapin presque nu remplace-t-il vraiment les décos flashy ?

Sapin voilé : quand le romantisme remplace les décorations criardes

Pendant longtemps, le sapin de Noël s’est voulu une démonstration de couleurs et de paillettes. Les décorateurs décrivent des branches saturées d’objets, au point que le salon semble encombré et l’ambiance brouillée. De nombreux foyers recherchent désormais une atmosphère plus posée, en phase avec la slow déco et l’envie de se recentrer sur quelques éléments choisis.

Le sapin de Noël voilé propose l’exact inverse : un arbre naturel ou artificiel de 1,50 à 2 mètres enveloppé d’un tulle blanc, crème ou champagne posé en drapé léger. Les guirlandes micro-LED blanc chaud se glissent dans les branches sur 8 à 12 mètres, puis le voile diffuse une lumière qui donne une allure de robe de mariée.

Comment réussir un sapin voilé en tulle à la maison

Pour obtenir cet effet nuage, le choix du textile compte. Les décorateurs recommandent un tulle ajouré, large d’au moins 1,40 mètre et long de 3 à 4 mètres pour un sapin de 1,60 à 1,80 mètre, voire jusqu’à 6 mètres pour un rendu très vaporeux. On commence par démêler les branches, puis par installer la guirlande en zigzag du bas vers le haut, dans le feuillage.

Le tulle se fixe ensuite au sommet avant de tomber en spirale autour du tronc, sans serrer, pour créer des plis irréguliers qui gardent du volume. Quelques points d’attache en fil transparent ou ruban fin suffisent. Pour simplifier, beaucoup de familles se contentent de ce kit minimaliste :

un sapin voilé en tulle de 1,60 à 1,80 mètre ;

de 1,60 à 1,80 mètre ; 3 à 6 mètres de tulle blanc, crème ou champagne, bien large ;

une guirlande micro-LED blanc chaud de 8 à 12 mètres.

Veiled Christmas tree : une tendance romantique qui divise

Dans les salons comme sur les réseaux, le sapin romantique ne met pas tout le monde d’accord. Certains décrivent une ambiance de cocon très apaisante, quand d’autres le trouvent caché ou trop triste. L’expression "On dirait un linceul" revient même dans certaines familles, rapporte Peaches, tant ce voile bouscule les codes habituels de la fête.

En face, d’autres apprécient la simplicité d’exécution, le temps gagné et la possibilité de réutiliser le même tulle plusieurs années, dans une logique de slow living. Cette recherche de légèreté séduit au point que des enseignes comme Maisons du Monde ou La Redoute Intérieurs proposent désormais voiles et accessoires pour sapin minimaliste dans leurs collections de décembre, signe que le phénomène s’installe.