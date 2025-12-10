Ce tapis XXL bradé par Conforama à moins de 150 € change tout dans le salon, mais pas comme vous l’imaginez

En plein mois de décembre, quand les soirées s’allongent et que les fêtes approchent, beaucoup regardent soudain leur salon ou leur chambre avec un œil critique. Canapé, table basse, plaids : tout est là, mais l’ambiance manque encore de chaleur. Plutôt que de tout changer, certains misent sur un seul élément fort de déco textile : un grand tapis qui recouvre presque tout le sol.

Dans cette veine, Conforama met en avant son tapis 200x290 cm VENISE en bleu profond, un modèle géant pensé pour le salon et la chambre. Proposé 149,99 € au lieu de 249,99 €, il bénéficie de 100 € de remise immédiate, soit 40 % de réduction, jusqu’au 25 décembre 2025 dans la limite des stocks. Un tarif qui intrigue quand on sait ce que peut changer un tapis XXL bien placé.

Tapis 200x290 cm Conforama : le format XXL qui structure le salon

Un tapis 200x290 cm ne se contente pas d’animer le sol, il redessine littéralement la pièce. Dans un grand salon familial, le modèle VENISE peut passer sous la table basse, dépasser généreusement sous le canapé et accueillir un fauteuil ou un pouf. Cette grande nappe textile crée une zone de vie claire, où les meubles semblent reliés entre eux et où l’espace paraît plus cohérent.

Dans une chambre spacieuse, ce tapis salon et chambre se glisse sous le lit en débordant de chaque côté, pour un réveil les pieds dans le moelleux plutôt que sur un carrelage froid. Il aide aussi à atténuer les bruits de pas et à réchauffer visuellement la pièce, ce qui compte quand l’hiver s’installe. Bref, le format XXL joue ici un rôle presque architectural.

Format 200x290 cm adapté aux grands salons et chambres parentales.

Tapis géant qui délimite clairement le coin canapé ou l’espace nuit.

Surface textile ample pour un intérieur plus chaleureux en plein hiver.

Tapis VENISE 200x290 : bleu profond, polyester et déco cocooning

Le tapis XXL VENISE 200x290 affiche une forme rectangulaire classique, mais sa couleur bleu profond lui donne une vraie présence. Cette teinte, annoncée comme tendance pour l’hiver 2025, s’accorde avec des intérieurs modernes comme plus classiques, en apportant une note apaisante dans le salon ou la chambre. Sa composition 100 % polyester promet un entretien plus simple qu’un tapis en laine, pratique dans une maison animée.

Pour composer une déco cocooning, on peut marier ce bleu à des tons naturels comme le beige, le crème ou le gris clair, ajouter un canapé en tissu et quelques touches de bois clair. Quelques éléments dorés - lampe, cadre, petit objet - soulignent le contraste sans surcharger. Conforama propose aussi le modèle VENISE en 160x230 cm à 89,99 €, utile si la pièce est plus petite mais que l’on aime cette gamme.

Promo tapis VENISE 200x290 chez Conforama : prix et services

Côté prix, l’offre reste l’une des plus agressives du moment sur un tapis géant de cette taille. Le VENISE 200x290 cm est affiché 149,99 € au lieu de 249,99 €, ce qui correspond à 100 € d’économie immédiate et 40 % de remise, jusqu’au 25 décembre 2025. Pour un tapis capable de couvrir la majeure partie d’un séjour ou de longer un lit double, rester sous les 150 € parle à beaucoup de budgets.

L’enseigne met aussi en avant des services pensés pour faciliter l’achat : livraison à domicile à partir de 40 € avec un délai pouvant aller jusqu’à quatre semaines, retrait gratuit en magasin, retour gratuit sous 14 jours. Le paiement en 4 fois sans frais et les avantages de la carte Confo+ finissent de sécuriser le projet, que l’on craque pour ce tapis 200x290 cm Venise Conforama pour le coin télé ou pour une chambre parentale.