Ces chaises en velours style Pinterest sont à moitié prix chez Conforama, beaucoup vont le regretter après Noël

Les soirées à faire défiler des salles à manger parfaites sur Pinterest se ressemblent toutes : lumière douce, bois clair, tapis texturé... puis on regarde son propre coin repas, un peu fatigué, et on se demande comment obtenir la même ambiance sans vider son compte en banque. Entre le besoin d’une assise confortable pour les longues raclettes d’hiver et l’envie d’une déco vraiment instagrammable, le compromis paraît souvent impossible.

En ce moment, un lot de chaises en velours HONFLEUR chez Conforama bouscule justement ce casse tête. Velours moelleux, pieds en métal noir, silhouette ultra style Pinterest, et un prix affiché à moitié prix : la promesse colle pile aux envies des petits espaces comme des grands salons. Reste à voir comment ces chaises peuvent transformer une salle à manger, voire tout l’appartement.

Chaises en velours HONFLEUR Conforama : un style Pinterest cosy et chic

Delia Lachance, fondatrice de Westwing, résume ce que l’on voit partout sur Pinterest : "Je dirais que notre style est cosy et chic. On aime tous ce qui est stylé, mais on a envie d’être confortable à la maison : la combinaison des deux est vraiment la clé. Nous avons nos grosses pièces que nous essayons de rendre plus intemporelles et qui peuvent être combinées à de plus petits meubles, des chaises, des poufs, plus sophistiqués qui apportent un renouveau à la déco." Les chaises HONFLEUR s’inscrivent dans cette équation cosy chic : velours matelassé doux, pieds en acier noir, silhouette enveloppante qui fonctionne avec une grande table en bois comme avec un plateau noir plus graphique.

Moitié prix sur le lot de 4 chaises HONFLEUR : confort et services

L’offre en cours chez Conforama parle d’elle même : le lot de 4 chaises HONFLEUR passe à 149,99 € au lieu de 299,99 €, soit une réduction immédiate de 51 % jusqu’au 25 décembre. Autrement dit, on équipe toute la salle à manger pour le prix habituel de deux chaises d’entrée de gamme, avec une économie d’environ 150 €. Retrait en magasin gratuit, livraison rapide à domicile, option de montage, avantages cumulés via la carte Confo+ et extension de garantie composent un package pensé pour les emplois du temps chargés.

Sur le plan pratique, l’assise de 44 cm de large, la profondeur de 40,5 cm et la hauteur de 47 cm s’alignent sur la plupart des tables standard. Le dossier et l’assise matelassés invitent à rester longtemps à table, tandis que le piètement en acier noir assure une vraie stabilité, appréciée des familles comme des colocations. Le modèle affiche une note moyenne de 3,5 sur 5 selon les premiers avis, avec un point commun évoqué par plusieurs acheteurs : le montage reste à faire soi même, mais jugé accessible. Garantie 2 ans pièces et retour gratuit pendant 14 jours permettent de tester ces chaises chez soi sans prise de risque.

Installer ses chaises en velours façon tableau Pinterest

Pour adopter ces chaises sans tomber dans le total look showroom, une astuce fonctionne bien : appliquer à la déco la wrong shoe theory, qui associe une pièce chic à un élément plus décontracté, comme des mocassins classiques avec un jean baggy. Avec HONFLEUR, on marie le velours élégant à des matériaux plus bruts ou minimalistes.

Version scandi : table en bois clair, murs écrus, chaises HONFLEUR grises, tapis texturé.

Ambiance industrielle : plateau noir ou marbre, suspension métal, mur en briques, velours qui adoucit.

Usage détourné : deux chaises à table, les deux autres en siège de bureau ou fauteuil d’appoint.

Dans cet esprit, Delia Lachance imagine des intérieurs où céramique, bois, lin et velours se répondent, avec quelques touches plus mode. Chaises HONFLEUR grises ou bleues deviennent alors la petite pièce sophistiquée qui relooke la salle à manger sans faire exploser le budget.