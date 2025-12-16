C'est fini pour la cuisine ouverte : en 2026, cette nouvelle configuration de cuisine s'impose dans les rénovations

L'open space a envahi nos intérieurs, et la cuisine ouverte est devenue un réflexe dans les rénovations. On y cuisine, on y télétravaille, on y aide les enfants, le tout face au canapé. Quand arrivent les soirées d'hiver, odeurs de cuisson et bruit de hotte finissent pourtant par lasser.

Beaucoup de particuliers veulent garder lumière et convivialité sans vivre en permanence avec la vue sur l'évier. Les plans 3D de 2026 font alors apparaître une configuration hybride, ni vraiment fermée ni totalement ouverte, qui promet de remplacer la cuisine américaine dans nombre de projets.

Quand la cuisine ouverte ne suffit plus

Dans un petit salon, la cuisine ouverte sur le séjour montre vite ses limites. Les odeurs gagnent les textiles, le bruit des appareils couvre les conversations et le désordre de la vaisselle reste visible en permanence. Beaucoup regrettent aussi l'absence de zones de calme distinctes pour travailler, jouer ou se détendre sans tout mélanger.

Cette remise en question ne signe pas pour autant la fin de toute ouverture. Pour l'architecte d'intérieur Yana Kouznetsova, chaque maison impose ses propres réponses : elle explique que "mes clients qui venaient juste de l'acheter, avaient envie d'une maison qui leur ressemble", raconte-t-elle dans Maison à part, avant de préciser : "Mon intervention s'est cantonnée au rez-de-chaussée où nous avons optimisé la circulation et travaillé sur la luminosité des différents espaces." Son projet sur une villa de 68 m² illustre un autre cas de figure, très lumineux et plus spacieux.

La cuisine semi-ouverte avec bar prend la main

Dans les appartements urbains, la solution qui monte est la cuisine semi-ouverte, souvent dessinée autour d'un bar. Ce volume à mi-hauteur ou ce meuble traversant crée une frontière douce entre la zone de préparation et le salon. On garde la lumière et la circulation, tout en coupant la vue directe sur l'évier ou la plaque de cuisson.

Dans cette cuisine semi-ouverte avec bar, le plateau sert à la fois de coin petit-déjeuner, de support pour l'apéro et de bureau d'appoint. Les odeurs restent plus confinées, le bruit des appareils se fait moins envahissant et le salon redevient un cocon, même si la cuisine n'est pas parfaitement rangée. Beaucoup d'aménagements se font sans gros travaux, avec un simple plan bar sur pieds, un meuble bas double-face ou une verrière légère fixée au-dessus.

Verrières, arches et portes vitrées pour moduler les espaces

La tendance ne se limite pas au bar de séparation. Les verrières coulissantes, les paravents en bois ou les portes vitrées permettent aussi de passer d'une cuisine fermée à une cuisine semi-ouverte sur salon. À Dinard, Yana Kouznetsova détaille : "J'ai dessiné une double porte en verre et bois qui a été réalisé par l'entreprise de menuiserie Tercy Levillain à Saint-Malo," puis, à propos des vitraux de l'entrée, elle ajoute : "Les vitraux avec des motifs de gui, qui est l'emblème de la maison, ont été créés et posés par Louise Doublet,". Dans la cuisine, elle précise encore : "Nous avons aussi créé des corniches rétro éclairées en staff," avant de rappeler le cadre patrimonial du projet : "La villa étant classée, nous avons dû obtenir l'autorisation des Bâtiments de France,".

Dans ce même chantier, l'architecte a pourtant retenu une grande cuisine largement ouverte : "Les clients voulaient une grande cuisine fonctionnelle et baignée de lumière. Nous avons pris le parti d'ouvrir la cuisine de part en part, grâce à de grandes arches habillées de bois de chêne avec des moulures, de manière à faire entrer un maximum de lumière," explique-t-elle. Entre ces réalisations et la montée des bars de séparation, les projets de 2026 misent de plus en plus sur des frontières souples, capables de moduler selon les moments la relation entre cuisine, salle à manger et salon.