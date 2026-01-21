Cet hiver, je mets quoi comme jean ??

Le choix elleadore.com

Parce qu'on veut vous épargner de longues heures de shopping un samedi après-midi pluvieux...on vous a sélectionné le meilleur du jean slim on line !

Le must have miss sixty92 eurosChez www.rushcollection.com

Le pas cher sympaTripster 26 euros http://www.laredoute.com

Décodage : c'est quoi le slim ?

Le jean moulant : fesses, cuisses, mollets, chevilles ... tout y passe.

C'est vraiment pour moi ?

- un peu ronde, mettez le avec un haut ample et long, effet jambes de gazelle garanti du style à s'attirer des commentaires" t'aurais pas un peu maigri toi ? "- Mince, effet top model assuré, je me la pète comme Misha Barton*, grande prêtresse de la slim attitude.

Info vérité : bon, il faut quand même dire que si on dépasse le 42, faut assumer, mais nous chez elleadore on est pour montrer ses formes : osez !

Comment le porter ?

- avec des bottes à talons, tout de suite, ça donne du style ! - avec une paire d'escarpins bout rond ou pointus pour un effet rétro chic,- avec des ballerines ou baskets pour se la jouer décontract.

LE PLUS elleadore

L'acheter aussi pour son homme, parce que ça lui fera des fesses d'enfer, reste à le convaincre Parce que il faut quand même le dire, nos mâles ont beaucoup de mal à assumer le côté moulant de ce genre de jean.

*pour les nulles en people, Misha Barton c'est l'icône glamour US du moment, découverte dans une série à succès outre-atlantique, elle vient de signer la campagne presse Morgane !