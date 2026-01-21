Cet hiver, je mets quoi comme jean ??

Mis à jour le 21 janvier 2026
Ça y'est, les températures baissent et on a subitement envie de s'acheter de bons petits basics pour la saison froide. Mais voilà c'est quoi la tendance ? Si vous en êtes encore au 501, totalement over, depuis, disons 15 ans, venez prendre un petit de cours de Jean attitude.....Pour être pile dans la tendance cette année, c'est le slim qu'il faut avoir dans son dressing
Jean-slim

Le choix elleadore.com

Parce qu'on veut vous épargner de longues heures de shopping un samedi après-midi pluvieux...on vous a sélectionné le meilleur du jean slim on line !

Le must have miss sixty92 eurosChez www.rushcollection.com

Le pas cher sympaTripster 26 euros http://www.laredoute.com

Décodage : c'est quoi le slim ?

Le jean moulant : fesses, cuisses, mollets, chevilles ... tout y passe.

C'est vraiment pour moi ?

- un peu ronde, mettez le avec un haut ample et long, effet jambes de gazelle garanti du style à s'attirer des commentaires" t'aurais pas un peu maigri toi ? "- Mince, effet top model assuré, je me la pète comme Misha Barton*, grande prêtresse de la slim attitude.

Info vérité : bon, il faut quand même dire que si on dépasse le 42, faut assumer, mais nous chez elleadore on est pour montrer ses formes : osez !

Comment le porter ?

- avec des bottes à talons, tout de suite, ça donne du style ! - avec une paire d'escarpins bout rond ou pointus pour un effet rétro chic,- avec des ballerines ou baskets pour se la jouer décontract.

LE PLUS elleadore

L'acheter aussi pour son homme, parce que ça lui fera des fesses d'enfer, reste à le convaincre Parce que il faut quand même le dire, nos mâles ont beaucoup de mal à assumer le côté moulant de ce genre de jean.

*pour les nulles en people, Misha Barton c'est l'icône glamour US du moment, découverte dans une série à succès outre-atlantique, elle vient de signer la campagne presse Morgane !