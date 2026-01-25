- Trois créateurs s'invitent chez H§M et Gap

Elleadore.com vous présente Viktor and Rolf et Roland Mouret. On en parle partout mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de céder à la tentation ?

- Tenues de soirée. Smoking (199 euros) pour les hommes et petites robes de cocktail pour les femmes. Roland Mouret pour Gap Petit français expatrié à Londres. Il est adulé par les stars Holywoodiennes ! Scarlett Johansson, Sienna Miller, Cameron Diaz... s'affichent dans les cocktails avec la célèbre robe Galaxy ! Le petit marseillais débarque chez Gap pour notre plus grand plaisir. Sa collection se compose de 10 robes : - robe chemise - robe tunique en crêpe de laine - robe fluide... Déclinées en rouge, gris, noir et marine. A manches courtes et longues.Trois modèles sont vendus au profit du projet RED (lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria). Les prix varient entre 67 et 115 euros. Elles sont en vente jusque fin décembre. Inutile de vous dire qu'il va falloir se battre pour avoir sa robe Roland Mouret ! Viktor and Rolf pour H§M Les deux créateurs reconnus pour leur pâtes originales proposent une collection variée, pour tous les goûts et les budgets.

- Sans oublier la robe de mariée à 298 euros ! Seul hic, elle ne se trouve qu'en taille 36 et 38 ! Et si on fait un 40, on n'a pas le droit de se marier ?

La collection femme se distingue par un coeur imprimé et les hommes par une flèche ! Du basic au plus chic...

- Vêtements de tous les jours : trench ceinturé (100 euros), chemisier blanc (40 euros), jeans (60 euros)...

Conclusion : on peut dépenser sans culpabiliser Inutile de vous priver de cette petite robe ou cette chemise qui vous fait craquer. A ce prix là, on fonce sans hésiter. S'il vous reproche de trop dépenser, souriez ! S'il savait le prix que vous l'avez payée !

Candice L.