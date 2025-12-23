Cette déco sacrée à moins de 20 € transforme un mur blanc et affole Instagram, sans percer un seul trou

Un mur nu en plein hiver, c’est un peu comme un album photo oublié sur une étagère : on finit par ne plus le voir. Puis l’algorithme vous montre ce salon réchauffé par une constellation dorée, cette entrée qui brille grâce à quelques petits cœurs sacrés… et soudain, impossible d’ignorer vos murs blancs.

Car une tendance venue des chapelles méditerranéennes s’invite désormais dans les intérieurs français : le mur d’ex-voto, aussi appelé mur de "petits miracles". Une accumulation de talismans en métal ou en céramique, hyper symboliques, qui transforme un pan de mur pour un budget mini. Et ce décor très personnel fait un carton sur Instagram.

Murs d’ex-voto : de l’offrande sacrée au décor tendance

À l’origine, l’ex-voto est une offrande votive accrochée dans un lieu de culte pour remercier une grâce ou formuler un vœu. Le terme vient du latin "ex voto suscepto", "en conséquence d’un vœu souscrit". Cœurs en métal repoussé, mains, yeux protecteurs, petites silhouettes… chaque forme porte un message, entre gratitude et espoir.

Aujourd’hui, ce langage symbolique quitte les chapelles pour rejoindre la déco intérieure. Le mur d’ex-voto s’installe dans les salons, couloirs ou chambres, porté par la slow déco et par les enseignes accessibles comme Maisons du Monde ou Sostrene Grene qui proposent des pièces à quelques euros. Sur les réseaux, les créateurs de contenu multiplient les mises en scène, encouragés par Adam Mosseri qui veut que "Instagram soit un endroit où l’on puisse dépasser ses doutes, et juste créer, publier, oser", expliquait-il dans une mise à jour mise en avant par Metricool.

Un mur habillé pour moins de 20 € : mission possible

L’idée n’est pas de couvrir un mur entier, mais de créer un point focal : au-dessus d’une console dans l’entrée, près du canapé ou en tête de lit. Un mur clair, légèrement texturé, met particulièrement bien en valeur les reflets du métal doré. L’accumulation sur une petite zone donne tout de suite de la présence à la pièce, sans l’écraser.

Pour démarrer, un budget de moins de 20 € suffit. Les ex-voto modernes se trouvent dès 3 à 8 € pièce en boutique déco ou sur les marchés de Noël. Une composition type peut rester très raisonnable :

2 à 4 ex-voto de tailles différentes (environ 3 à 8 € chacun)

Un petit bouquet de fleurs séchées (environ 3 €)

Un rouleau de masking tape doré (1 à 2 €)

Une guirlande micro-led pour souligner le tout (à partir de 5 €)

De votre salon à Instagram : un mur qui raconte une histoire

Une fois les pièces réunies, libre à vous de les disposer en grappe serrée, en ligne verticale ou façon petite constellation. Beaucoup aiment mixer ex-voto, mini-miroirs dorés, souvenirs de voyage, photo en noir et blanc et fleurs séchées : chaque objet devient un fragment de récit. Les murs français s’emplissent ainsi de cœurs sacrés, d’étoiles et d’oiseaux dorés qui reflètent la lumière des bougies et des guirlandes, pour une ambiance à la fois cosy et légèrement mystique.

Sur les réseaux sociaux, ces murs d’ex-voto se retrouvent souvent au centre de la grille de profil, surtout depuis que l’application permet de réorganiser ses publications. Un avant/après de mur nu puis habillé, un reel montrant la composition qui se construit, quelques gros plans sur les textures dorées suffisent à créer un contenu très engageant. Au quotidien, ce mur d’intentions reste surtout un rappel discret de ce que l’on chérit ou espère, accroché à hauteur de regard.