Cette lampe de designer signée Sarah Poniatowski a tout d'une icône du luxe... mais son prix reste sous les 100 €

Printemps 2026, la lampe Swiing Maison Sarah Lavoine x Fermob s’invite sur nos tables avec son Bleu Sarah graphique et son prix serré. Est-elle vraiment la mini-icône luxe qu’elle promet ?

Trouver l’objet déco qui change tout sans plomber le budget reste un casse-tête. En lumière, les lampes de designers affichent souvent des prix réservés aux initiés, tout en envahissant nos écrans.

Une petite nouveauté bouscule pourtant la donne ce printemps 2026 : la lampe Swiing, revue par Sarah Poniatowski et son label Maison Sarah Lavoine en collaboration avec Fermob. Une version estivale, rayée Bleu Sarah sur fond écru, déjà pressentie comme future star des soirées en terrasse.

Lampe Swiing Maison Sarah Lavoine x Fermob : mini-icône lumineuse

Signée par le designer Tristan Lohner, la lampe Swiing se commande d’un geste : on la bascule à plus de 75 degrés pour l’allumer, on la redresse pour l’éteindre. Elle diffuse une lumière LED d’ambiance de 35 lumens, en blanc chaud, avec deux teintes, 2700K ou 2200K.

Pensée comme une lampe nomade pour l’intérieur et l’extérieur, elle offre dix heures d’autonomie pour trois heures de charge via le chargeur magnétique Fermob Magnet. Certifiée IP54, démontable, réparable et recyclable, avec un corps en métal et un diffuseur en polyéthylène ambré, elle passe du salon au jardin en gardant son allure de petite sculpture de table.

L’univers de Sarah Poniatowski derrière la lampe Swiing

Pour raconter son univers, Sarah Poniatowski résume son parcours : « Je faisais beaucoup d’appartements pour moi, car je déménageais tous les ans. Mais le projet qui a réellement marqué le début de ma carrière est celui de l’appartement où ma fille est née, niché sous les toits dans le premier arrondissement de Paris. Un petit grenier pour accueillir mon bébé. », confie-t-elle dans un entretien accordé à Maison à part. « La création de mobilier est venue assez naturellement. Nous avons commencé à créer des pièces pour les chantiers, avant d’ouvrir un premier showroom pour montrer ce que nous pouvions faire. La création de la marque et l’industrialisation des productions s’est imposée comme une suite logique. Nous sommes passés de l’espace à l’objet et aujourd’hui nous repassons de l’objet à l’espace. Tout est très lié ». Sa devise : « Oser, rêver, créer et recommencer », pour « retranscrire l’âme de mes clients dans leur intérieur ». Elle l’applique avec des artisans triés sur le volet : « Chaque artisan est choisi avec soin, afin de mettre en avant la beauté de chaque pièce et le geste qui l’accompagne. » Et ses ambitions restent ouvertes : « Mon projet le plus fou ? Je travaille dessus depuis sept ans. Il s’agit d’un hôtel de 230 chambres sur l’Île Seguin, un projet pharaonique avec une fondation d’art contemporain qui ouvrira en 2027 ». « J’aimerais beaucoup travailler sur un avion, un train, tout ce qui est lié à la mobilité, créer un design accessible qui marque des générations. Quand on voit le Concorde d’Andrée Putman, cela donne envie. »

Une édition limitée de designer à 99 euros

Disponible dès le 9 avril 2026, cette édition limitée sera vendue en ligne et en boutiques pour 99 euros.

Un tarif qualifié de doux, qui offre l’entrée dans le style Sarah Lavoine sans pousser à la surconsommation.