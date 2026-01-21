Cette lampe IKEA cache une technologie indispensable au salon : ceux qui l'ont essayée ne peuvent plus s'en passer

Une fois les guirlandes rangées, beaucoup découvrent un salon soudain plus vide, presque froid. En plein mois de janvier, quand la nuit tombe tôt et que l'on vit surtout à l'intérieur, la lumière prend un poids énorme sur le moral. On cherche un coin chaleureux, un peu de couleur, une ambiance qui fasse oublier la grisaille dehors. C'est là qu'un nouvel objet signé IKEA commence à faire parler de lui dans les salons français.

Au premier regard, il ressemble à une petite sculpture en verre posée sur le bout du canapé, avec sa cloche colorée au charme rétro. On y voit une simple lampe d'appoint, pensée pour les adeptes de décoration douce et durable. Pourtant, sous cette silhouette sage se cache une fonction high-tech pensée pour le quotidien, au point que certains ont du mal à s'en passer. Le secret n'apparaît qu'une fois allumée.

Lampe enceinte IKEA KULGLASS : un objet déco qui ne ressemble pas à une enceinte

La lampe enceinte IKEA KULGLASS a été imaginée par la designer Tekla Evelina Severin comme un objet déco à part entière. Son abat-jour en verre aux courbes généreuses, inspiré des glaces à l'italienne et de l'Art déco, est proposé dans un vert foncé profond qui réchauffe immédiatement la pièce sans l'alourdir. Le pied coloré et le socle en silicone donnent une base stable tout en protégeant les meubles. On est loin des boîtiers noirs anonymes : ici, la technologie s'efface derrière un design pensé pour le "slow" intérieur.

Quand la nuit tombe, le verre diffuse une lumière tamisée, douce et jamais agressive, parfaite pour un coin lecture ou un dîner feutré. KULGLASS reste une lampe d'ambiance, avec une luminosité fixe non réglable, idéale pour accompagner les soirées d'hiver plutôt que pour un bureau de travail. Là où la surprise arrive, c'est que cette pièce décorative abrite aussi une enceinte Bluetooth intégrée. Deux essentiels du salon rassemblés dans un seul objet, sans machine à cacher derrière une plante.

La surprise technologique : une enceinte Bluetooth intégrée et du son dans tout le salon

Côté son, la lampe délivre jusqu'à 20 W, avec des basses décrites comme claires et des aigus bien équilibrés. Elle suffit largement à sonoriser un dîner entre amis, un podcast pendant que l'on plie le linge ou un livre audio pour les enfants. Le mode multi-enceinte permet même de la connecter à d'autres modèles compatibles afin de diffuser la même musique dans plusieurs pièces. L'ensemble se branche sur secteur, via un câble d'environ 2 mètres, et reste conçu pour l'intérieur (IP20).

La fonction Spotify Tap simplifie encore le quotidien : un bouton relance votre musique là où elle s'est arrêtée, une nouvelle pression crée une playlist selon vos goûts. Tout se fait sans sortir le téléphone.

Bien utiliser la lampe KULGLASS chez soi sans se tromper

En ce début 2026, KULGLASS trouve sa place sur un bout de canapé, une table de chevet ou une enfilade, où l'on veut lumière douce et son discret. Avant de l'adopter, quelques détails pratiques doivent être en tête :