Cette lampe IKEA culte adorée des décorateurs revient en 2026 dans une version colorée à ne surtout pas rater

Une fois les guirlandes rangées, beaucoup trouvent leur salon un peu triste. L’hiver s’installe, la lumière baisse, et soudain le plafonnier paraît trop froid, presque clinique. Les décorateurs, eux, dégainent toujours le même secret pour recréer un cocon : une petite lampe ronde qui suffit à changer l’ambiance.

Cette star discrète, c’est la lampe FADO Ikea, un globe en verre devenu culte. Son prix reste doux, autour de 19,99 € pour la version blanche et 24,99 € pour les nouvelles teintes colorées, mais son effet visuel rappelle une pièce de galerie. Et la dernière version en verre teinté la rend encore plus désirable.

Pourquoi la lampe FADO Ikea fait craquer les décorateurs d’intérieur

FADO, c’est une sphère d’environ 25 cm en verre soufflé, posée sur un socle discret. Ce matériau change tout par rapport au plastique : surface plus profonde, reflets doux, impression de qualité quand on la touche ou qu’on la voit de près. Son côté boule lumineuse très années 70, façon esthétique Space Age, colle parfaitement à la tendance slow life et à la déco durable.

Allumée avec une ampoule adaptée, la lampe diffuse une lumière homogène, sans ombres dures. Elle n’éblouit pas, elle enveloppe. Dans un salon scandinave, une chambre bohème ou un intérieur plus industriel, elle se fond sans fausse note. Sur Ikea.fr, la FADO affiche une note autour de 4,6/5, beaucoup d’acheteurs saluant son ambiance cosy et son look simple mais chic.

Nouvelle FADO en verre fumé, ambré ou rose : la version irrésistible de 2026

Pour 2026, Ikea a confié la couleur de FADO à la designer et coloriste Tekla Evelina Severin. Résultat : des globes en verre fumé gris rosé, en verre ambré ou en verre rose, qui transforment la lampe en véritable objet déco, même éteinte. Une fois allumée, la lumière devient plus dorée, avec ce côté intime d’hôtel confidentiel.

Le verre fumé fonctionne à merveille dans un salon minimaliste, avec du bois sombre et du noir. La version ambrée réchauffe les intérieurs terracotta, rotin ou lin naturel. Quant à la FADO rose, elle apporte une douceur poudrée dans une chambre avec velours et marbre clair. Avec une ampoule LED E27 à filament apparent, l’effet rétro se renforce, tandis qu’une ampoule opale donne une lueur plus laiteuse.

Où poser la FADO et quelles ampoules choisir pour un effet cocoon

Les pros évitent de cantonner cette boule de lumière à la simple table basse. Ils la déplacent pour créer des coins intimes très travaillés :

au sol, dans un angle du salon, près d’une grande plante verte ;

sur une pile de beaux livres, façon coffee table, à côté du canapé ;

en lampe de chevet unique, légèrement en retrait, pour une chambre apaisante ;

sur une console dans l’entrée, comme lumière d’accueil ultra douce.

Côté ampoule, l’astuce est simple : choisir une température de couleur de 2200 à 2700 K, donc une LED chaude, et oublier le blanc froid. Une ampoule connectée permet de baisser l’intensité pour un film ou de l’augmenter pour lire. En multipliant quelques points lumineux de ce type et en associant la FADO à du bois brut, du lin ou de la céramique mate, on retrouve chez soi l’atmosphère chaleureuse repérée sur les stands des grands salons déco.