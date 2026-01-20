Cette semaine... on ose le rouge !

Coup de coeur

Le top féminin Kiss kiss Maxi Shine, Guerlainhttp://www.sephora.com

Must have : édition limitéeRouge b.Perfect, Agnès bhttp://www.ccb-paris.com

Le glamourColour Fever, Lancômehttp://www.marionnaud.com

Hydra Extreme, Gemey Maybeline

Sa formule enrichie en Allantoïne et Karité fait de ce rouge à lèvres un soin hydratant performant. Les lèvres nourries, la couleur est alors exaltée et promet de tenir longtemps.On vous conseille le rouge passion, idéal pour le rendre fou !Prix : 7,90 euros.

Rouge b. Perfect " couture ", Agnès b. Edition limitée

On ne le présente plus, c'est un classique de la marque. Mais dépêchez-vous si vous voulez un de ces trois petits tubes ornés de rubans, en édition limitée. Trois nuances déclinées selon l'aspect du textile. Notre favorite : sienne satin. Prix : 14,90 euros.

Kiss Kiss Maxi Shine,

Guerlain, le nom est déjà une promesse... Dernier-né chez Guerlain, il donne aux lèvres des reflets éclatants avec des couleurs sublimées telles des pierres précieuses. Les lèvres sont pulpeuses, avec un petit effet mouillé très sensuel !Tout nouveau, le ton rouge d'enfer fait son effet.Prix : 20,60 euros

Color Fever, Lancôme

Grâce à sa technologie particulière, ce rouge à lèvres longue tenue vous garantit une couleur intense et lumineuse jusqu'à 5 heures après l'application ! Effet crème, perlé, satin ou métallique. Un large choix de nouveaux tons rouges : red on fire, rouge glamorama, rouge i love you... On ose le so frivolous rouge !Prix : 21,20 euros.

Lip Lip Shine, Givenchy

Rouge à lèvres très brillant qui nous fait penser un peu à la texture et à l'effet du gloss. Des couleurs pétillantes pour une bouche éclatante. Un filtre SFP 20 vous assure également une bonne protection. On aime le nouveau coloris : Sun Shine.Prix : 22,10 euros

Il ne vous reste plus qu'à choisir... Petite astuce : faîtes vous un petit gommage. Cela lissera vos lèvres et illuminera votre rouge.