Cette table de Noël digne d’un palace ne coûte presque rien : le montant réel va vous sidérer quand vous le saurez

Vaisselle dorée, bougies graphiques, feuillage abondant : sur les photos, cette table de Noël a tout d’une salle de banquet d’hôtel. L’ensemble paraît pensé par un décorateur, avec un budget forcément élevé. Rien ne laisse deviner qu’elle a été montée à petit prix.

Le repas du réveillon atteint en moyenne 155 euros par foyer, selon NielsenIQ. "Si les prix baissent sur certaines catégories du menu des fêtes comme le foie gras, le champagne ou encore le saumon, l'inflation touche encore nettement certains produits phares, à commencer par les inévitables chocolats", résume NielsenIQ dans une étude relayée par RMC-BFMTV. Dans ce contexte, une déco table de Noël pas chère qui semble luxueuse prend une vraie valeur.

Déco table de Noël pas chère : une allure de palace

Le secret visuel de cette table tient à trois éléments clés : un service blanc rehaussé d’une fine vaisselle dorée, un bandeau de feuillage dense et une mise en lumière travaillée. Les reflets métalliques accrochent l’œil, tandis que le vert profond du sapin ou de l’eucalyptus apporte du relief.

Sur les réseaux sociaux, ces codes se déclinent en table scandinave très claire, en version "green-chic" centrée sur le feuillage ou en table classique revisitée au linge neutre. À l’écran, tout évoque une décoration de créateur au tarif élevé.

Vaisselle dorée, nature et bougies pour une table de Noël chic

Côté achats, l’idée n’est pas de renouveler toute la vaisselle, mais de choisir un détail doré très visible. Des assiettes dessert à liseré or ou de petites coupelles trouvées chez Monoprix, IKEA, Hema ou Maisons du Monde s’achètent à moins de 25 euros et transforment aussitôt la table.

La nature structure le décor pour presque rien. Des branches de sapin, d’eucalyptus ou de houx ramassées en balade, ou achetées en bottes à moins de 5 euros chez le fleuriste, composent un chemin de table végétal. De petites bougies torsadées, vendues à bas prix chez Søstrene Grene, H M Home ou en grande surface, plus quelques pommes de pin, suffisent à densifier l’ensemble.

Moins de 50 € pour cette table de Noël : le vrai coût

En additionnant ces postes, le panier déco laisse rarement dépasser les 50 euros, même pour une table complète. Les estimations rassemblées autour de ce type de mise en scène donnent les ordres de grandeur suivants.

Vaisselle dorée : 15 à 25 €

Bougies originales (dont bougies torsadées) : 6 à 10 €

Branches naturelles ou chemin de table végétal : 5 à 8 €

Petits accessoires dorés ou DIY : 5 €

Face à ce budget maîtrisé, beaucoup préfèrent préserver les dépenses alimentaires ou les boissons festives. "C'est un indispensable pour les fêtes, je ne regarde pas les prix il faut se faire plaisir", confie Jérémie, amateur de bulles, au micro de France Bleu. Le caviste Marc Ragaine observe aussi des arbitrages : "Les gens viennent chercher une marque et pas un vin de champagne et il est parfois difficile de faire comprendre aux gens qu'on peut être aussi émotionnellement touché par un crémant. Mais au fur et à mesure, par rapport au budget, les gens se laissent faire. On trouve des très bons crémant qui apportent une belle émotion, mieux équilibrés que certains champagnes qu'on pourrait payer justement 25, 20, 25 euros", a-t-il expliqué à France Bleu. Pendant que le chocolat progresse d’environ 21,9 % et les noix de Saint-Jacques de 10,2 % selon NielsenIQ, quelques astuces suffisent donc à composer une table qui paraît hors de prix pour un coût réellement très contenu.